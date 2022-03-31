ليبيا – أكد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أنه لم يصدر أي قرار بخصوص تشكيل لجنة وفق مقترح المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز باستثناء البيان الصادر مؤخرًا عن 76 نائبًا، والذي يشكل التوجه العام للبرلمان.

بليحق وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” الأربعاء أضاف: “حتى الآن لم يصدر عن رئاسة البرلمان أي معلومة عن موعد جلسة قريب، ولا مؤشر لذلك”.

وأشار إلى أن كل مصروفات حكومة تصريف الأعمال عقب تشكيل حكومة جديدة تعد مخالفة للقانون باستثناء بند المرتبات، ومصروفات الحكومة الجديدة تُقرّر بعد تسلّمها مقارها ومباشرتها عملها.