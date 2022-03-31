أبوظبي – أغلقت مؤشرات معظم أسواق الأسهم الخليجية على تراجع، امس رغم تحول أسعار النفط للارتفاع بعد يومين من الهبوط، مع انحسار التفاؤل بشأن المفاوضات الروسية الأوكرانية.

وبحلول الساعة 12:30 (ت.غ)، جرى تداول عقود خام برنت القياسي، تسليم يونيو/ حزيران، عند 110.81 دولارات للبرميل، بارتفاع 3.1 دولارات أو بنسبة 3 بالمئة.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم مايو/ أيار، بمقدار 3.09 دولارات أو بنسبة 2.96 بالمئة، إلى 107.33 دولارات للبرميل.

وتراجع مؤشر السوق السعودية 0.48 بالمئة إلى 13038.2 نقطة، مدفوعا بانخفاض الأسهم القيادية سابك، ومصرف الراجحي وأرامكو، منخفضة 0.76 و0.75 و0.48 بالمئة على الترتيب.

في الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي 0.34 بالمئة إلى 3527.4 نقطة، مدعوما بارتفاع معظم الأسهم العقارية بقيادة “الاتحاد” الذي زاد حوالي 7 بالمئة.

ونزل مؤشر سوق أبوظبي 0.57 بالمئة إلى 9846 نقطة، مدفوعا خصوصا بتراجع أسهم معظم البنوك بقيادة بنك أبوظبي الأول، منخفضا حوالي 2 بالمئة.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.6 بالمئة إلى 13557 نقطة، وكان أبرز الأسهم الخاسرة سهما منتجي البتروكيماويات “مسيعيد” و”صناعات قطر”، منخفضين 2.13 و1.76 بالمئة على الترتيب.

وزاد المؤشر الأول في سوق الكويت 0.16 بالمئة إلى 9050.3 نقطة، وقاد المكاسب سهم “تحصيلات” مرتفعا 16.15 بالمئة، وزاد سهم بنك الكويت الوطني 0.18 بالمئة.

وارتفع مؤشر بورصة مسقط 0.18 بالمئة إلى 4202.6 نقطة، وقاد المكاسب سهم “أعلاف ظفار” مرتفعا 5 بالمئة، وارتفع سهم بنك عمان العربي 2.5 بالمئة.

وهبط مؤشر البحرين 0.8 بالمئة إلى 2061.9 نقطة، وكان أبرز الأسهم الخاسرة “ألمنيوم” والبنك الأهلي المتحد، منخفضين 2.96 و0.37 بالمئة على الترتيب.

الأناضول