تركيا – حققت الصادرات التركية نموا بنسبة 25.4 بالمئة خلال فبراير/ شباط الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت.

جاء ذلك في تقرير أعد بالتعاون بين هيئة الإحصاء ووزارة التجارة، حول البيانات المؤقتة للتجارة الخارجية لتركيا خلال فبراير الماضي.

وبلغت قيمة الصادرات التركية خلال الشهر المذكور، 20 مليارا و4 ملايين دولار.

في المقابل، زادت الواردات أيضا بنسبة 44.5 بالمئة، لتبلغ قيمتها 227 مليارا و885 مليون دولار.

ووفقا لذلك، فقد بلغ العجز التجاري في فبراير الماضي 7 مليارات و881 مليون دولار.

وخلال الشهر الماضي أيضا، زاد حجم التجارة الخارجية التركية 26.2 بالمئة، ليبلغ 38 مليارا و820 مليون دولار.

الأناضول