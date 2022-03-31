ليبيا – كشف تقرير إخباري نشره موقع أخبار “رايسنغ بي دي” البنغالي الناطق بالإنجليزية عن تفاصيل جديدة بشأن احتجاز مواطنين اثنين من بنغلاديش في ليبيا.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن وزير الدولة للشؤون الخارجية البنغالية “شهريار علم” قوله: إن الصحفي “زاهدور رحمن” والمهندس المغترب “سيفول إسلام” تم العثور عليهما في ليبيا، وإن حكومة بنغلاديش راغبة في سؤال السلطات الليبية عن سبب اختفائهما.

وأضاف “علم” بالقول: إن “رحمن وإسلام” بإمكانهما العودة إلى بنغلاديش إن أرادا ذلك بعد أن تم العثور عليهما بفضل جهود السفارة البنغالية في العاصمة طرابلس وتعاون حكومة تصريف الأعمال. مبينًا أنهما محتجزان الآن بأمان بحوزة سلطات إنفاذ القانون الليبية.

ترجمة المرصد – خاص