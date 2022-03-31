ليبيا- نقل تقرير إخباري مناشدة منظمة إنسانية ألمانية إلى مالطا لاستقبال 32 مهاجرًا غير شرعي أنقذهم قبطان سفينة حاويات قبالة سواحل ليبيا هذا الأسبوع.

التقرير المقتضب الذي نشرته وكالة أنباء “أسوشييتد برس” الأميركية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن المناشدة التي أصدرتها منظمة “سي آي” الإنسانية الألمانية تأتي في وقت شجع فيه بابا الفاتيكان فرنسيس مالطا على الترحيب باللاجئين بشكل عام.

وأضاف التقرير: إن سفينة الحاويات “كارينا” أنقذت هؤلاء وتم نقلهم إلى سفينة “سي آي 4” التابعة للمنظمة التي تأمل في سماح السلطات المالطية لها بالرسو وإنزال ركابها. مشيرًا إلى أن السفينة التجارية أنقذت قارب الهجرة غير الشرعية الذي كان على وشك الغرق.

ترجمة المرصد – خاص