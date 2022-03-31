ليبيا – ضبط أعضاء التحري والقبض بقسم البحث الجنائي صبراتة المتهم الأساسي في قضية اللحوم المستوردة منتهية الصلاحية المضبوطة بأحد السلاخانات مؤخرًا من قبل جهاز الحرس البلدي ومكتب مراقبة الأغذية بصبراتة، كونه يمتهن عملية تشفية الدجاج وبيعه للمحال والمطاعم بالعديد من مدن الساحل.

مديرية أمن صبراتة أفادت عبر مكتبها الإعلامي أن أعضاء التحري والقبض بقسم البحث الجنائي وعقب إخطار غرفة اتصالات مديرية أمن الزاوية داهموا مكان اختباء المتهم المدعو (ح – ع) مصري الجنسيه ملقب (بالشنابو) بمنطقة المطرد، وتمكنوا من ضبطه وإحضاره إلى القسم مقبوضًا عليه.

وأكدت المديرية اتخاذها لكافة الإجراءات حيال المتهم وإيداعه في الحجز.

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