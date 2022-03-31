ليبيا – ضبط قسم المعلومات والتحريات العامة وقسم البحث الجنائي بمديرية أمن أجدابيا 109 مهاجرين غير شرعيين من الجنسية المصرية في إحدى الأوكار جنوب المدينة.

مديرية أمن إجدابيا أوضحت عبر مكتبه الإعلامي أن بلاغًا تلقاه مساعد الشؤون الامنية العقيد عبد الرحمن يونس لقسم التحريات العامة وقسم البحث الجنائي يفيد بوجود مجموعات هجرة غير شرعية في أحد الأوكار بالمدينة.

وأضاف المكتب الإعلامي: “عند خروج الدوريات إلى المكان وحسب التعليمات خرج مجموعة من المهاجرين من الوكر بعد أن ضاق بهم الحال، وتم اقتيادهم إلى مديرية الأمن ومداهمة الوكر وتحرير عدد 109 مهاجر غير شرعي من الجنسية المصرية، والتعرف على مالك المكان”.

المديرية أفادت عبر مكتبها أن التحقيق في الواقعة جارٍ، وبناء على تعليمات وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم تم تسليمهم جميعًا إلى مكتب الهجرة غير الشرعية بنغازي.