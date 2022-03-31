ليبيا – اجتمع رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران عبر التقنية الافتراضية مع فريق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون GIZ ، والتي تعمل على تقديم الدعم الفني المتعلق بملف الحكم المحلي واللامركزية في ليبيا.

وذلك في إطار عمل لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب على إطلاق مشروع منتدى الحكم المحلي الذي تعمل عليه الوكالة مع السلطات التنفيذية منذ سنوات لدعم التحول إلى اللامركزية، حيث تستهدف النسخة الجديدة من المشروع مشاركة السلطة التشريعية.

وأبدى رئيس لجنة الحكم المحلي ملاحظاته على الترتيبات النهائية لإطلاق سلسلة ورش عمل تتعلق باللامركزية في إطار الدور التشريعي لمجلس النواب لدعم هذا الملف.

واعتبر أن التحول للامركزية سيساهم في معالجة مشكلة مركزية القرار الإداري و تحسين الخدمات للمواطنين وتوزيع الثروات بشكل أكثر عدلا بالإضافة إلى إشراك جميع المناطق في التنمية المحلية، مؤكدًا على أهمية العمل على مراجعة قانون الحكم المحلي وضرورة أن يراعي القانون صلاحيات السلطات التشريعية والتنفيذية، وكذلك ضرورة أن يعالج صلاحيات البلديات وعلاقاتها بالسلطة التشريعية.

وأشار إلى أهمية هذا البرنامج باعتباره سيوفر الحلول الفنية من خلال عمل المؤسسات الليبية مع المؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها في وضع نموذج مناسب للامركزية في ليبيا ومناقشة جميع وجهات النظر المختلفة على طاولة مستديرة.

كما أكد رئيس لجنة الحكم المحلي على حرص اللجنة لإشراك المؤسسات البحثية ومراكز البحوث في الجامعات الليبية، بالإضافة إلى مجلس التخطيط الوطني في العمل على هذا الملف من أجل ضمان مخرجات تلبي واقع المؤسسات الليبية.

ونوّه إلى أهمية دور مجلس النواب في إقرار الإصلاحات التشريعية المطلوبة لدعم التحول للامركزية، وهو ما سيعمل على إحداث التوافق المطلوب بين الجهات المختلفة، ويعطي النظام اللامركزي استقرارًا مؤسساتيًا كبيرًا.

واختتم رئيس لجنة الحكم المحلي إدريس عمران بالتأكيد على أن لجنة الحكم المحلي ستكون حريصة على دراسة التوصيات وتقديمها في شكل قوانين لمجلس النواب لمناقشتها والمصادقة عليها، وكذلك دعم المشروع بتسهيل أي إجراءات قد يتطلبها.