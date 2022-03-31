ليبيا – قال وزير النفط والغاز محمد بحكومة تصريف الأعمال محمد عون إنه يتحدى مصطفى صنع الله والدولة الليبية كلها بما فيها المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ومجلس النواب أن يأتوا بأي تصرف خاطئ خالف فيه القانون الليبي.

عون أشار خلال تغطية خااثة على قناة “التناصح” التابعة للمفتي العزول الغرياني الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن صنع الله تحدى كل السلطات الليبية وطريقته في العمل يعمل وكأنه ملك ليبيا، لافتًا إلى أنه لديه مشكلة حقيقية ويجب إزالته في أسرع وقت.

وأضاف: “أصدرت قرار رقم 50 في أكتوبر الماضي وقرار أول أمس لإلغاء قرار وكيل وزارة النفط بتكليفه، لكن هو حتى الطلبات العادية للمعلومات لا يتقيد بها وطلبنا منه التقيد باللائحة النفطية 8 وهي انتاج الحقول بمعدل مسموح به”.

ووجه دعوة مباشرة لرئيس الوزراء إلى أن يتخذ الإجراءات اللازمة فهو رئيس ومسؤول ويلزم عليه من ناحية قانونية أو إدارية أو احترامًا الخبرة والكفاءة والنزاهة لوزارة النفط ان يتخذ إجراء بحقه، بحسب تعبيره.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

لا يوجد عندي خلاف شخصي مع رئيس المؤسسة، القوانين الثلاثة من أفضل قوانين العالم في النفط وفيها تفصيل دقيق لا يختلف عليها عاقلان، اختصاصاته محددة بالمادة وبالنص، هو سالب اختصاصات المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة ويتطاول على الحكومة والقانون ويدير اتفاقيات مع الأمريكان ويتصور مع وزارة الخارجية الطاقة الشمسية، ما علاقة وزارة الخارجية الأمريكية بالطاقة الشمسية؟ والأمر والمخالفة التي تمس سيادة الوطن تبجحه أنه مدعوم من القوى الخارجية لا أحد يستطيع تنحيته، قدمت مذكرات وما زلت مصرًا عليها والغيت القرارات التي صدرت بالمخالفة لتكليف مجلس إدارة المؤسسة في 2011 و 2014.

أتحداه وأتحدى الدولة الليبية كلها بما فيها المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ومجلس النواب ةن يأتوا بأي غلطه خالفت فيها القانون الليبي.

س/ الخلاف الحاصل ما بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية خلاف بين مؤسستي،ن أم مع مجلس الإدارة أم مع شخص صنع الله؟

ليس خلافًا، بل محاولتي لأرده لاحترام القانون وسيادته، وكوزراء ورئيس الوزراء أقسمنا أمام البرلمان والشعب الليبي أن نحترم القانون.

س/ لأي مدى هذه المخالفات التي ارتكبها صنع الله أثرت في وضع قطاع النفط وأوضاع العاملين فيه؟

لم يؤثر في صنع الله لأنه لا يعتبر أحدًا في الدولة الليبية وحتى لم تؤثر في القطاع؛ لأن تحديه لكل السلطات الليبية وطريقته في العمل يعمل وكأنه ملك ليبيا. عنده مشكلة حقيقية ويجب أن يزال في أسرع وقت.

س/ اتهم الحكومة بأنها غير متعاونة مع المؤسسة الوطنية للنفط، واتهمها أنها لم تصدر لها الميزانيات المطلوبة، واتهم المصرف المركزي أنه لم يعمل بقرار زيادة مرتبات العاملين؟ ما مسؤوليات الحكومة في هذه المشاكل؟

زيادة المرتبات للعاملين في قطاع النفط، منذ توليت الوزارة في 2021 بذلت كل ما أستطيع وكتبت مذكرات ومقترحات وآليات لتمويل صرف العلاوة والصادرة بقرار من الحكومة نهاية 2013، ولم تنفذ للأسف، وموضوع المرتبات يجب أن يتم معالجتها وينظر لقطاع النفط نظرة لأنه المصدر الوحيد للدخل في ليبيا. هذا القرار قرار حكومة وليس قرار وزير، المشكلة الحقيقية أنه يخالف القوانين ويتعامل مع جهات خارجية.

التجاوزات التي يعمل فيها صنع الله وموافقة رئيس الوزراء له في هذه التجاوزات واجتماعه معه مباشرةً دون حضوري، أنا لم أترك فرصة وإجراء اتخذ سواء من الحكومة أو منه هو ولم أوثقه بمذكرات رسمية لكل الجهات في الدولة الليبية، يجب يومًا ما ان يتم إحقاق الحق ويحاسب كل واحد على أخطائه التي ارتكبها مهما كان.

س/ هل تواصلتم مع رئيس الحكومة بخصوص المخالفات التي نسبتها له؟ وكيف كان رده؟

لم يتخذ أي إجراء من حد ما استلمت، في مارس الماضي، أصدر قرار بوقفه عن العمل من 14 أكتوبر الماضي ولكن دون إجراء، أعتقد أن رئيس الوزراء لمس أن تعامله مباشرة مع صنع الله لن يكون في صالح الدولة الليبية، لأنه سيتم الضغط على الدولة الليبية ليتم وقف إجراء تحويل الدخل.

س/ أصدرت قرارًا بإلغاء تكليف مصطفى صنع الله؟

قرار رقم 50 في أكتوبر الماضي وقرار أول أمس لإلغاء قرار وكيل وزارة النفط بالتكليف. هو حتى الطلبات العادية للمعلومات لا يتقيد بها، وطلبنا منه التقيد باللائحة النفطية 8 وهي إنتاج الحقول بمعدل مسموح به.

أتوجه بالدعوة المباشرة للسيد رئيس الوزراء أن يتخذ الإجراءات، هو رئيس ومسؤول، ويلزم عليه من ناحية قانونية أو إدارية أو احترامًا للخبرة والكفاءة والنزاهة لوزارة النفط أن يتخذ إجراء.