هولندا – عين المهاجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد، الهولندي رود فان نيستلروي، مدربا جديدا لنادي أيندهوفن، أمس الأربعاء، خلفا لرودجر شميدت، الذي لم يجدد عقده مع النادي.

وكان فان نيستلروي، الذي اعتزل اللعب في العام 2012 بعد فترة قصيرة أخيرة مع نادي مالغا في الدوري الإسباني، يدرب فريق أيندهوفن تحت 19 عاما وتحت 21 عاما على مدار المواسم الثلاثة الماضية.

وقال المهاجم السابق الذي سجل 62 هدفا في 67 مباراة لعبها مع أيندهوفن بين عامي 1998 و2001 إنه “لطالما كان حلمي أن أصبح مدربا لنادي أيندهوفن”.

وأكد فان نيستلروي البالغ عمره 45 عاما والذي سيتولى المسؤولية الموسم المقبل، في بيان، أن “هذه هي اللحظة المناسبة لاتخاذ الخطوة التالية”.

وسبق للمهاجم الدولي السابق الذي سجل أيضا 35 هدفا في 70 مباراة مع المنتخب الهولندي، العمل ضمن طاقم تدريب هولندا كمساعد لفرانك دي بور في كأس أوروبا 2020، كما شغل منصب مساعد مدرب المنتخب الهولندي من 2014 إلى 2016.

ويحتل أيندهوفن حاليا المركز الثاني خلف أياكس أمستردام في الدوري الهولندي.

المصدر: أ ف ب