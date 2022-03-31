كوبا تدين الحصار المفروض على سوريا

كوبا – أكدت كوبا، اليوم الخميس، أن العلاقات التي تربطها بسوريا “تاريخية”، مستنكرة الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على دمشق.

وأكد الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، خلال لقائه سفير سوريا في هافانا، إدريس ميا، بمناسبة انتهاء مهامه، متانة وعمق العلاقات التي تربط سوريا وكوبا، واصفا إياها بالتاريخية.

ودان الرئيس الكوبي “الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا”، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

وأشاد بـ”القيادة الحكيمة للرئيس بشار الأسد وبالصمود الأسطوري الذي أظهره الشعب السوري في مواجهة الحرب الظالمة ضده”.

من جهته نقل السفير ميا تحيات الرئيس الأسد للرئيس كانيل وللشعب الكوبي الصديق، معربا عن شكره للرئيس كانيل ولكل الوزارات الكوبية، للدعم الذي تقدمه لتعزيز العلاقات بين البلدين في كل المجالات.

المصدر: “سانا”