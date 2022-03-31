إنجلترا – تدّعي دراسة جديدة أن تحقيق انبعاثات كربونية صافية صفرية بحلول عام 2050 أمر ممكن دون الإضرار بالاقتصاد.

وصاغ علماء من كلية لندن الجامعية سيناريوهات مختلفة لمعرفة ما إذا كان الهدف الطموح ممكنا مع تعطيل النمو الاقتصادي.

وتشير النتائج إلى أننا يجب أن نكون قادرين على الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية والحد من زيادة درجة الحرارة إلى 2.7 درجة فهرنهايت (1.5 درجة مئوية) فوق مستويات ما قبل الصناعة دون تأثير كبير على الاقتصاد العالمي.

وقال بول إكينز، الذي قاد الدراسة، إن استمرار النمو الاقتصادي العالمي يتوافق بشكل واضح مع تحقيق هدف درجة الحرارة في اتفاقية باريس. وتحتاج الحكومات الآن إلى تكثيف وضع السياسات لتحفيز الاستثمارات المطلوبة لتحويل هذه التوقعات إلى واقع.

وجادلت الدراسات السابقة بأن تحقيق انبعاثات كربونية صافية صفرية بحلول عام 2050 أمر مستحيل دون حدوث بعض الاضطراب في الاقتصادات العالمية.

ومع ذلك، أظهرت كل من المملكة المتحدة وفنلندا أنه من الممكن خفض الانبعاثات مع تنمية اقتصاداتهما، حيث أظهر كلاهما ذلك من عام 2010 إلى عام 2016.

وفي الدراسة الجديدة، صاغ الفريق سيناريوهات مختلفة لإبطاء نمو الطلب العالمي على الطاقة، بحيث يكون الطلب على الطاقة في عام 2100 أعلى بنسبة 30% فقط من عام 2020.

كما قاموا بنمذجة نشر التقنيات المتجددة اللازمة لإزالة الكربون من توليد الكهرباء بالكامل تقريبا بحلول عام 2100 وإنتاج سبعة أضعاف الطاقة التي استخدمها العالم في عام 2010، لتحل محل الوقود الأحفوري في النقل والتدفئة وفي بعض العمليات الصناعية.

وبالإضافة إلى ذلك، قاموا بنمذجة التخلص التدريجي من الفحم على مستوى العالم.

وأظهرت نماذجهم أنه من الممكن الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية دون تقليل النمو الاقتصادي، مع الحد أيضا من زيادة درجة الحرارة إلى 2.7 درجة فهرنهايت (1.5 درجة مئوية) فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وفي ظل السيناريو المركزي، ينخفض ​​النمو الاقتصادي بعد عام 2020 من 3.5% إلى ما يزيد قليلا عن واحد في المائة في عام 2100. ويعزا هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى استقرار السكان خلال هذه الفترة.

وينخفض ​​نصيب الفرد من النمو إلى النصف تقريبا خلال هذه الثمانين عاما مع تباطؤ نمو الاستثمار – وهو أمر ضروري لإزالة الكربون – إلى حد كبير بعد عام 2040. ومتوسط ​​معدل النمو السنوي خلال الفترة من 2020 إلى 2100 بما يتفق مع نظام الطاقة الذي يحقق 1.5 درجة مئوية [2.7 درجة فهرنهايت] في عام 2100 – بعد بلوغ الذروة عند 1.87 درجة مئوية [3.36 درجة فهرنهايت] بين 2050 و2060 – هو 1.76%. وبحلول عام 2100، أصبح الاقتصاد العالمي خمسة أضعاف حجمه في عام 2015.

ومع تقليل تدريجي أبطأ للفحم، يقول البروفيسور إلكينز إنه لا يزال من الممكن الوصول إلى هدف 2.7 درجة فهرنهايت (1.5 درجة مئوية) بحلول عام 2100، ولكن فقط من خلال استخدام “أكبر بكثير” لتقنيات التقاط الكربون وتخزينه والانبعاثات السلبية.

وإذا لم يكن التقاط الكربون متاحا، حتى مع التقليل التدريجي السريع للفحم، فإن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التراكمية تتضاعف على السيناريو المركزي، ولن يكون ذلك ممكنا، للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية [2.7 درجة فهرنهايت] بحلول عام 2100 – ترتفع إلى 1.74 درجة مئوية [3.13 درجة فهرنهايت].

وتشير نتائج النمذجة لهذه الدراسة إلى أنه مع السياسة العامة الصارمة، فإن هدف باريس الذي يحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية [2.7 درجة فهرنهايت] في عام 2100 أمر ممكن، ويمكن تحقيق ذلك من خلال نمو اقتصادي قوي.

ومن أجل تحقيق ذلك، ستحتاج سياسات البلدان إلى تحفيز زيادات كبيرة في كفاءة الطاقة والموارد والنشر السريع للتقنيات منخفضة الكربون، مع التعاون العالمي، والسياسة البيئية القوية، والنمو السكاني المنخفض.

المصدر: ساينس ألرت