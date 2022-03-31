ليبيا – اجتمع رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح الحرير أمس الثلاثاء مع علي الحبري نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي لتسليم المقترح النهائي لقانون المرتبات الموحد للعاملين بالقطاع العام للاطلاع عليه وإبداء الرأي.

الاجتماع ناقش بحسب المجلس الوطني للتخطيط مجموعة من السياسات المصاحبة لتنفيذ القانون، بما يكفل تخفيض الإنفاق وتعزيز الإيرادات والتي ستساهم في تحقيق الأهداف المرجوة منه بما يضمن إرساء العدالة الاجتماعية، وتحقيق المساواة بين المواطنين.

هذا وحضر الاجتماع كل من: “أشرف منصور الكريمي مدير إدارة شؤون الرئاسة بالمجلس، وامراجع غيث وزير المالية الأسبق بالحكومة المؤقتة، وسند الحاسي خبير اقتصادي بمصرف ليبيا المركزي”، بحضور عددًا من الخبراء بالمصرف المركزي.