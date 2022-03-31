ليبيا – انتقد تقرير تحليلي نشرته صحيفة “مودرن طوكيو تايمز” اليابانية الناطقة بالإنجليزية الكتاب الذي أصدره مؤخرًا الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن اسم الكتاب “جرأة الأمل” كان يجب أن يكون “جرأة الموت” الذي قدمه أوباما إلى ليبيا عام 2011، فالبلاد ما زالت دولة فاشلة تطاردها زعزعة الاستقرار؛ إذ دخلت لها العناصر الإرهابية لملء فراغ السلطة في حينها.

وأضاف التقرير: إن ليبيا كانت ذات يوم نقطة جذب للعمال من جميع أنحاء منطقة الساحل لتتحول الآن لمكان يجري فيه استعباد الأفارقة والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، فالتهريب والقتل باتت تجارة رابحة في هذه الدولة التي تحتاج إلى مساعدة دولية لتخليصها مما هي فيه.

ترجمة المرصد – خاص