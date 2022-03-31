روسيا – أكد فلاديمير شيين نائب رئيس إدارة أمن المعلومات في وزارة الخارجية الروسية، أن بعض الدول تعلن عن تهديد وهمي لـ”هاكر روس”، ولا تريد التعاون مع روسيا رسميا لمواجهة هذه الظاهرة.

وقال في اجتماع لمجموعة العمل المفتوحة العضوية التابعة للأمم المتحدة حول الأمن واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن “تلك الدول غير مهتمة بالتفاعل الحقيقي معنا”.

وأضاف: “نستنتج من كل هذا أن تلك الدول التي تتهم روسيا بكل الخطايا المميتة، لكنها في الوقت ذاته لا تريد العمل عبر القنوات الرسمية، وهي ليست مهتمة حقا بالتعاون الحقيقي”.

وتابع: “تلك الدول تستخدم فقط التهديدات الوهمية لأغراض سياسية بحتة”.

المصدر: “تاس”