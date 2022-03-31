روسيا – وجه رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين تعليمات بتحليل محتوى كتب التاريخ المدرسية الأوكرانية التي تهدف إلى خلق مشاعر الكراهية لدى الأطفال ضد روسيا واللغة الروسية.

وقالت لجنة التحقيق: “أصدر باستريكين تعليماته للمحققين من أجل التعاون مع المؤرخين، لدراسة محتوى كتب التاريخ المدرسية الأوكرانية وتقديم تقييم قانوني لما هو وارد فيها”.

وأشارت لجنة التحقيق إلى أن “العمل في هذا الاتجاه تم تنفيذه بشكل منهجي وهادف من قبل السلطات الأوكرانية”.

وذكرت وزارة التعليم الروسية في وقت سابق أن الكتب المدرسية الأوكرانية تشوه الحقائق التاريخية وتزيف التاريخ، وتمجد النازية، وتمحو أوكرانيا من تاريخ روسيا.

المصدر: تاس