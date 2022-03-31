ليبيا – قال رئيس نقابة الخبازين سبها ناجي الصغير إنّ المقترح المقدم من النقابة العامة للمخابز ووزارة الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها لبيع 4 أرغفة بدينار غير ممكن تطبيقه طالما ظل سعر قنطار الدقيق يباع بـ 300 دينار أو أكثر.

الصغير وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري ذكر أنّ عددًا من أصحاب المخابز أغلقوا أفرانهم بسبب عدم قدرتهم على الحصول على تكلفة إنتاج رغيف الخبز في ظل ارتفاع أسعار كل مدخلات الرغيف.

واضاف الصغير أنّ سعر زيت دوار الشمس وصل 145 دينارًا للصندوق الواحد، مشيرًا إلى أنّ الوقود المخصص من شركة البريقة الشهري لايكفي أسبوعًا واحدًا، مما يضطر أصحاب المخابز لتوفير الكمية المطلوبة من السوق الموازي بسعر دينار ونصف إلى دينارين للتر الواحد.

وأشار رئيس نقابة الخبازين في سبها إلى أنّ وزير الاقتصاد وعدهم يوم أمس عبر مكالمة هاتفية، بمخاطبة شركة البريقة لزيادة مخصص الخبازين من الوقود، وأن المخابز المفتوحة تعمل بحسب الإمكانيات المتاحة.