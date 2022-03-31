ليبيا – أفادت وزيرة الداخلية الايطالية لوتشانا لامورجيزي بأن تدفقات الهجرة غير الشرعية الوافدة على السواحل الإيطالية من ليبيا وتونس والجزائر في تراجع مستمر منذ شهر نوفمبر الماضي.

الوزيرة وخلال جلسة استماع أمام اللجنة البرلمانية لمراقبة تنفيذ اتفاقية شنغن، والإشراف على أنشطة اليوروبول، ومراقبة الهجرة، صرحت بحسب ما ذكرت وكالة الإيطالية “نوفا” للأنباء بأنه خلال الشهر الحالي وصل قرابة 437 مهاجرًا من ليبيا وهو ما يمثل أقل من ثلث عدد الوافدين في نفس الشهر من العام الماضي 2021.

وفيما يتعلق أيضًا بتونس، لاحظت لامورجيزي أن ضغط الهجرة الشرعية انخفض منذ سبتمبر 2021، وذلك نتيجة تراجع عدد الوافدين بنسبة 27 بالمائة، مضيفةً: “كما لاحظنا انخفاضًا في تدفقات الهجرة غير النظامية من الجزائر، إذ لم يسلك أحد في الشهرين الماضيين طريق الهجرة من هناك”.