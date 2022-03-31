فلسطين – حذّر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حاتم البكري، من تصاعد “الانتهاكات” الإسرائيلية بحق المقدسات، داعياً العالم الإسلامي إلى دعم فلسطين لمواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال.

وأشاد البكري، بالاهتمام التركي بالمقدسات، لافتاً إلى وجود “ترتيبات لعقد لقاءات مع المسؤولين الأتراك (لم يحدد مواعيدها) لمناقشة خدمة الأوقاف والمقدسات في فلسطين”.

وقال البكري: إن “السلطات الإسرائيلية منذ احتلال الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية في العام 1967 تسعى لتغيير الطابع العربي الإسلامي للمقدسات، وفرض وقائع جديدة”.

وأضاف أن “إسرائيل تشن حرباً على المقدسات”.

لكنه أكد أن “الشعب الفلسطيني بصموده وإعماره للمقدسات سيبقى الدرع الواقي لها”.

وقال الوزير الفلسطيني، إن “إسرائيل ومنذ احتلالها للقدس، تفرض حصاراً، اشتد في السنوات الأخيرة في محاولة منها للحيلولة دون وصول المصلين للمسجد، وتعكير صفو العبادات”.

ووصف البكري أوضاع المقدسات تحت الاحتلال الإسرائيلي بـ”الخطير”.

وأردف أن “إسرائيل استطاعت تقسيم المسجد الأقصى زمانياً، عبر السماح للمستوطنين باقتحام المسجد وأداء طقوس دينية في ساحاته في ساعات معينة، وتسعى لفرض التقسيم المكاني، عبر السيطرة على مواقع من المسجد وتحويلها إلى مصليات لليهود”.

الأناضول