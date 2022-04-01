قطر – تستضيف الدوحة، اليوم الجمعة، قرعة مونديال 2022، الذي يشهد مشاركة أربعة منتخبات عربية (المغرب، السعودية، تونس، وقطر)، وقد يرتفع العدد إلى خمسة منتخبات حال تأهل الإمارات من الملحق.

وضمن 29 منتخبا من أصل 32 تأهلها إلى النهائيات التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين، فيما ستحدد هوية المنتخبات الثلاثة المتبقية في شهر يونيو من خلال مباريات الملحق.

ولطالما كان سحب القرعة محطة رئيسة في كأس العالم لأنها ترسم معالم المنافسات بين مختلف المنتخبات وتكون بمثابة خارطة الطريق اليها في النهائيات.

وتم تقسيم المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 في القرعة إلى 4 مستويات يضم كل واحد 8 منتخبات، وذلك بحسب ترتيب كل منتخب في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لشهر مارس، الذي صدر أمس الخميس، وأسفر عن المستويات التالية:

المستوى الأول: قطر (وضعت في المستوى الأول كونها مستضيفة البطولة)، بلجيكا، البرازيل، فرنسا، الأرجنتين، إسبانيا، البرتغال.

المستوى الثاني: الدنمارك، هولندا، ألمانيا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، سويسرا، كرواتيا، أوروغواي.

المستوى الثالث: السنغال، بولندا، إيران، كوريا الجنوبية، صربيا، المغرب، اليابان، تونس.

المستوى الرابع: السعودية، كندا، الإكوادور، الكاميرون، غانا، إضافة إلى 3 منتخبات ستتحدد من خلال مباريات الملحق.

وسيجري توزيع منتخبات كل اتحاد قاري على المجموعات الثماني، بحيث لا يشارك منتخبان من نفس الاتحاد القاري في مجموعة واحدة، باستثناء أوروبا الممثلة بثلاثة عشر منتخبا، حيث سيتنافس منتخبان أوروبيان في خمس مجموعات من أصل ثمانية.

وبناء على مستويات المنتخبات ونظام قرعة مونديال قطر، يمكن تحديد أفضل السيناريوهات للمنتخبات العربية في دور المجموعات.

قطر

في مجموعة تضم: سويسرا (المستوى الثاني)، تونس (المستوى الثالث)، كندا (المستوى الرابع).

المغرب

قطر (المستوى الأول)، الولايات المتحدة (المستوى الثاني)، المتأهل من المحلق الأوروبي الذي سيجمع بين ويلز والفائز من لقاء أوكرانيا ضد اسكتلندا.

تونس

قطر (المستوى الأول)، الولايات المتحدة (المستوى الثاني)، المتأهل من المحلق الأوروبي الذي سيجمع بين ويلز والفائز من لقاء أوكرانيا ضد اسكتلندا.

السعودية

البرتغال (المستوى الأول)، الولايات الولايات المتحدة (المستوى الثاني)، تونس (المستوى الثالث).

المصدر: RT