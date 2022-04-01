ليبيا – كشف تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن إجلاء 119 من المهاجرين غير الشرعيين من الفئات الأشد ضعفًا من ليبيا لبر الأمان في رواندا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن من تم إجلاؤهم يمثلون مجموعة من الرجال والنساء والأطفال أصغرهم أقل من عام واحد من دول إريتريا والسودان وجنوب السودان والصومال، ومعظمهم عاشوا في مناطق حضرية في العاصمة طرابلس، فيما احتجز الآخرون بشكل تعسفي لعدة أشهر.

ونقل التقرير عن رئيس بعثة المفوضية في ليبيا بالإنابة “جمال زموم” قوله: “تستمر رحلات الإجلاء هذه من ليبيا في توفير الأمل والأمان للمحاصرين في البلاد ويكمن نجاحها في سخاء المانحين والتعاون والتنسيق الجيدين مع السلطات الليبية والرواندية”.

وأضاف “زموم” قائلًا: “هنالك حاجة إلى بذل جهود إضافية من البلدان الأخرى لتسريع تنفيذ الحلول الدائمة من رواندا وتوفير المزيد من فرص إعادة التوطين لمن هم أكثر ضعفًا في ليبيا”.

ترجمة المرصد – خاص