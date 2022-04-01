ليبيا – استبعد عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق أن مجلس النواب سيتماهى مع ما طرحته ستيفاني وليامز، وإلا لقدم تصوره وعقد جلسة واختار عدد مماثل بحسب تعبيره، مشيرًا إلى أن وليامز طرحت لجنة 6+6 ومجلس الدولة استجاب وقدم لجنة من 12 عضوًا، والتقى الأسبوع الماضي معها في تونس.

الأبلق قال خلال برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن مجلس النواب ممثل بعقيلة صالح وهيئة الرئاسة لا يريدون الذهاب في هذا المنحى؛ لأنه لو أن مجلس النواب اتجه في هذا المنحى لكان التعديل الدستوري الثاني عشر في مهب الريح، وكذلك ما يسمى بحكومة الاستقرار الوطني التي اختارها.

وتابع: “هم عملوا على هذا المشروع منذ مدة ووضعوا قاعدة دستورية ما يسمى التعديل الـ 12 للتمديد للجسمين اللذين أرهقا المشهد السياسي الليبي، وكذلك أتوا بحكومة الاستقرار الوطني بديلًا عن حكومة الوحدة الوطنية، بالرغم من أن القضية في ليبيا ليست بمسألة اختيار السلطة التنفيذية، وإنما مسار دستوري حقيقي يفضي لانتخابات يختار الليبيون فيها من يمثلهم بمجلس تشريعي قادم وانتخابات رئاسية قادمة”.

وأعرب عن تمنياته بأن يقوم المجلس الرئاسي في حال لم يتوافق النواب والدولة، بصلاحيات معينة لإقرار قاعدة دستورية لإنهاء هذه القضية لأن الليبيين ينتظرون حلًا ويريدون الذهاب لصناديق الاقتراع وهناك أكثر من 5 آلاف مترشح للانتخابات البرلمانية، و98 مترشحًا للانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن الجميع ينتظر الانتخابات، والليبيون استلموا بطاقات الناخب من مراكز الاقتراع، وبذلك الكل يريد الخروج من هذا المأزق السياسي والوصول للانتخابات، إن لم يكن هناك فرصة من المجلسين وعدم المشاركة في إنتاج قاعده دستورية وقوانين انتخابية عادلة يمكن القيام بذلك عن طريق المجلس الرئاسي، لكن الإشكالية هي إشكالية التطبيق.

كما أضاف: “من سيرضى أن يصدر المجلس الرئاسي هذه التشريعات ثم تطبق على أرض الواقع، رئيس الحكومة يريد أن يطمأن الشارع في هذا الموضوع، لكن الحكومة ورئيسها ليس من اختصاصها إعداد قواعد دستورية إو قوانين انتخابية لأن هذا اختصاص أصيل للسلطات التشريعية في العالم كله، ربما الحكومة دورها الوحيد في إصدار التشريعات ما يتعلق في أعمال السلطة التنفيذية أن تقدم مشروعات القوانين للمجالس التشريعية، وبعد ذلك المجلس التشريعي ينظر في التشريعات ويناقشها”.

ونوّه إلى أن المبادرة التي يقوم بها عبد الحميد الدبيبة والحكومة بتشكيل لجنة قانونية لإعداد تصورات لقاعدة دستورية وقوانين انتخابات مثلها مثل أي مبادرة يقدمها مجتمع مدني أو أي طرف؛ لأن المسألة ليست في قضية صياغة القاعدة الدستورية من عدمها القضية من سيقرها. بحسب قوله.

وبيّن أن الإشكالية ليست إشكالية مبادرات؛ لأنها متعددة ومن يصدر ويقر القاعدة الدستورية وقوانين الانتخاب وفق الاتفاق السياسي ضرورة توافق مجلسي النواب والدولة وهذا أصبح مستحيلًا، موضحًا أنه يجب أن يتم هو الذهاب للمجلس الرئاسي وإصدار مرسوم بقاعدة دستورية.

وفي الختام اعتقد أن الانتخابات البرلمانية ستكون سهلة جدًا وستمر بسلاسة إذا تم إقرار هذه القاعدة، وبعد ذلك يتم معالجة المسائل الأخرى فيما يتعلق بمسودة الدستور وغيرها.