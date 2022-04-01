اليمن – أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، أن أكثر من 25.5 مليون يمني باتوا يعيشون تحت خط الفقر، جراء تداعيات الحرب في البلاد، المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات.

وأوضحت المنظمة في تغريدة عبر تويتر أن “سبع سنوات من حرب اليمن، جعلت 25.5 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر”، من أصل 30 مليونا إجمالي السكان.

وأضافت أن” الحرب أدت إلى تشرد أكثر من 4 ملايين يمني، فيما هناك مليوني طفل بلا تعليم “.

وقالت المنظمة الدولية أن “السكان في اليمن هم بحاجة إلى دعمنا الآن أكثر من أي وقت مضى”.

ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألف شخص، وكبدت اقتصاد اليمن 126 مليار دولار، وبات معظم السكان يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

الأناضول