روسيا – صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، أن روسيا وبيلاروس قادرتان على التغلب معا على الأزمة الاقتصادية، وستخلقان أدوات لمواجهة ضغط العقوبات.

جاء ذلك أثناء افتتاح منتدى الخبراء الإعلامي الروسي البيلاروسي بعنوان “دولة الاتحاد: التكامل الاقتصادي – مهام التنمية”، اليوم الخميس 31 مارس، في المركز الصحفي الدولي للوسائط المتعددة “روسيا سيغودنيا”.

وتابع رودينكو: “ليس لدي أدنى شك من قدرتنا على مواجهة التحديات في ظل ضغط العقوبات التي نتعرض لها، والاستجابة لها. نعم، سيكون الأمر صعبا، ولن يكون سهلا. لكن أمامنا خطوات جادة لإنشاء أدوات لمواجهة هذا الضغط. والعمل الذي تم إطلاقه بالفعل في إطار برامج الحلفاء، وما تم إنشاؤه بالفعل في إطار دولة الاتحاد، سيسمح لنا مؤكدا بالرد بدقة على هذه المخاطر”.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم رودينكو بالشكر للجانب البيلاروسي على الدعم المقدم لروسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة الجارية الآن في أوكرانيا.

وقال: “إن لدينا تعاونا وثيقا للغاية في مجال الدفاع. وفي الواقع، أصبح الأمر في الوقت الراهن أكثر وضوحا. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر رئيس جمهورية بيلاروس، والحكومة البيلاروسية، وزملائنا في الخارجية البيلاروسية”. كما أشار إلى الدعم الهائل وغير المسبوق الذي قدمته روسيا في ظل الوضع الحالي الصعب.

المصدر: “نوفوستي”