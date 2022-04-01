الولايات المتحدة – خرج الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الثاني عالميا، من الدور ربع النهائي لبطولة مياسي الأمريكية للتنس “الماسترز” ذات الألف نقطة، على يد البولندي هوبرت هوركاتش.

وخسر دانييل ميدفيديف أمام البولندي بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-7) و(3-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، واستمرت لساعتين وثلاث دقائق.

وسيكون هوبرت هوركاتش في الدور قبل النهائي للبطولة بانتظار الفائز من اللقاء الذي سيجمع الإسباني كارلوس ألكاراز والصربي ميومير كيتسمانوفيتش.

وأهدر ميدفيديف بذلك فرصة استعادة المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، بفارق 10 نقاط عن النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش الأول عالميا برصيد 8420 نقطة.

المصدر: RT