ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر إن قانون الانتخابات الذي اقترحه رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، سيعرقله مجلس النواب ولا حل له إلا بعرضه على المجلس الرئاسي.

الشاطر وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال: إن الدبيبة قدم مقترح قانون للانتخابات ليثبت من خلاله أنه لا يتمسك بالحكم، وشكل لجنة لدراسته قبل إحالته لمجلسي النواب والدولة، وفق قوله.

وأشار الشاطر إلى أنه من حق الحكومة تقديم مشاريع قوانين، ولكن إصدارها حق أصيل للجهة التشريعية في البلاد وهي مجلس النواب، مؤكدًا أن المقترح لم ينشر بعد وأنهم لا يملكون التعقيب على بنوده.