ليبيا – بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال علي العابد مع وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الوزارتين.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، فقد شارك مراد احميمة وكيل وزارة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال للشؤون القنصلية، واللواء يوسف مراد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية، وعدد من المسؤولين من الجانبين في عملية التباحث.

وأذاف البيان: إن نقاط البحث تركزت على الاطلاع على استمرار عملية الربط الإلكتروني وتنظيم وتسهيل تنقل العمال المصريين والمشاكل والمعوقات التي تواجه عودة الشركات المصرية للعمل في ليبيا، فضلًا عن تقديم شرح للعابد بشأن تجربة التفتيش العمالي الذكي في مصر ونقل الفكرة وتفعليها في البلاد.