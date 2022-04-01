أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي ضرب المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية لليوم الـ37، وتقديم مساعدات إنسانية لسكان مناطق متضررة واستمرار تمشيط المناطق التي تم تحريرها من النازيين الأوكرانيين.
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