الأردن – أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، امس إتلاف 50 طنا من المواد الغذائية المخالفة خلال أسبوع.

وأكد مدير عام المؤسسة نزار مهيدات مواصلة المؤسسة لتنفيذ حملتها الرقابية على مستودعات المواد الغذائية وأسواق الجملة والمولات للتأكد من صلاحية الأغذية وظروف تخزينها وانسياب المواد الغذائية الآمنة وحسب الخطة الرقابية الخاصة بشهر رمضان.

وقال إن” الفرق الرقابية المختصة التابعة للمؤسسة نفذت خلال الحملة التي لا تزال مستمرة ما مجموعه 700 جولة رقابية لمستودعات المواد الغذائية توزعت على مختلف محافظات المملكة، كما أتلفت كمية من المواد الغذائية المخالفة قدرت بنحو 50 طن من المواد الصلبة و634.5 لتر من المواد الغذائية السائلة خلال الأسبوع الماضي”.

وبين أن الحملة تأتي استمرارا للجهود الرقابية الدورية التي تنفذها فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في كافة فروعها في مختلف محافظات الأردن كجهة رقابية تعمل على ضمان سلامة ومأمونية الغذاء.

المصدر: “عمون”