ليبيا – استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي الخميس القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا وانغ تيشمن الذي نقل تحيات حكومة بلاده للمجلس الرئاسي، وأكد دعمها لجهود المجلس الذي يسعى لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

اللافي بحث مع القائم بالأعمال الصيني، خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، مطالباً بدعم المسار الديمقراطي وخارطة الطريق التي وضعت بجنيف.

وأكد اللافي العمل على وضع آلية لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية متفق عليها، ودعم المجلس لمبادرة ستيڤاني ويليامز.

وتطرق اللقاء للجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة الوطنية، والخطوات المتخذة لاعلان التوافق على ميثاق وطني قريبًا، من خلال مؤتمر يضم كل الأطراف، والذي سيمهد الطريق للوصول إلى توافق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات، تنفيذًا لتطلعات الشعب الليبي.

بدوره أكد القائم بالأعمال الصيني، رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع ليبيا، واستعدادها للعمل على دعم الاستقرار الاقتصادي، والمساعدة في إعادة الإعمار، بعودة الشركات الصينية للعمل في ليبيا، وتفعيل الاتفاقيات السابقة .

فيما رحب اللافي بالتقارب الليبي الصيني في المجال الاقتصادي والصناعي، مؤكدًا على رغبة المجلس الرئاسي في تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.