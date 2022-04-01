ليبيا – عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وعلي سالم الحبري نائب المحافظ أمس الخميس اجتماع اللجنة التسييرية الثاني لمشروع اعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، وذلك بحضور مكتب إدارة المشروع المتكون من مديري المشروع وخبراء من شركة ديلويت Deloitte للخدمات المهنية الرائدة.

المجتمعون تابعوا بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي التقدم الذي أحرزه فرق مشروع إعادة التوحيد في تنفيذ خطوات المشروع.

وأثنى الحضور على الجهود المشتركة وروح الفريق خلال هذا العمل، لا سيما في تنفيذ الخطة المشتركة لتوصيل سيولة قدرها مليار دينار إلى المنطقة الشرقية، بالتعاون بين إدارة الإصدار بطرابلس والإصدار ببنغازي، وذلك ليتم توزيعها على فروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية قبل حلول شهر رمضان المبارك.