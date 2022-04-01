ليبيا – بحث مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف أمس الخميس مع عضو مجلس النواب محمد الرعيض بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، مختلف مناحي الأمن الغذائي الليبي وآليات معالجة طفرة ارتفاع الأسعار المفاجأة التي تزامنت مع حلول شهر رمضان المبارك.

الاجتماع الذي عقد في مقر مجلس الأمن القومي في طرابلس، ناقش بحسب وكالة الأنباء الليبية “وال” الأزمة العالمية والمحلية التي أدت إلى هذا الارتفاع المفاجئ للأسعار، ما أثقل كاهل المواطن محدود الدخل خلال هذه الأيام.

وتطرق الاجتماع إلى الآليات المتخذة من قبل الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا لتخفيف حدّة الأزمة بما يكفل تحقيق الحد الأدنى من المتطلبات المعيشية والسلال الغذائية لمختلف المواطنين في مختلف ربوع البلاد.

من جانبه، دعا مستشار الأمن القومي إلى التعجيل في وضع الحلول الكفيلة بتخفيف العبء على المواطنين، لافتًا إلى أن الأمن الغذائي والدوائي هما أساس الأمن القومي في أي بلد، ولا سيما ليبيا التي تعاني أزمة خانقة منذ أعوام.