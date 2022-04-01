ليبيا – رجح تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية عدم التمكن من حل المأزق السياسي الحالي خلال الشهرين المقبلين أي بحلول يونيو القادم.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن من المحتمل أن يصبح الأمر أكثر تعقيدًا بحلول ذلك الشهر؛ لأن خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة التي جلبت رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ستنتهي في ذلك الوقت، وهو ما شأنه أن يخلق فراغًا في السلطة غير المستقرة بالفعل.

وأضاف التقرير: إن جميع الأطراف الآن لا تمتلك أي خطط طوارئ جاهزة حول كيفية التعامل مع إمكانية وجود فراغ السلطة. ناقلًا عن عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور منتهية الولاية ضو المنصوري تأكيده خلاف ذلك ووجود هذا النوع من الخطط لشغل ذلك الفراغ.

وأوضح المنصوري أن المجلس الرئاسي يتمتع بالسلطة القانونية للحكم بمرسوم حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ما يمكن رئيسه محمد المنفي من إدارة البلاد بمراسيم وحل جميع المؤسسات الحالية، بما في ذلك مجلس النواب؛ لأن الأساس القانوني لمثل هذه الخطوة موجود بالفعل.

وتابع المنصوري: إن الضرورة تتيح للمنفي بصفته رئيسًا مؤقتًا اتخاذ مثل هذه الإجراءات المشروعة لإنهاء المأزق القانوني الذي يشل البلاد، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهو ذات ما حصل في في تونس التي علق رئيسها قيس سعيد عمل البرلمان وتولى السلطة في يوليو الماضي.

وأضاف المنصوري: إن الغرض من هذا الأمر هو الضرورة والخطر على الدولة، في وقت سينجح فيه السيناريو التونسي مع الحالة الليبية في ظل وجود دعم واسع له محليًا ودوليًا، لا سيما بعد أن دفعت الحرب الروسية الأوكرانية ليبيا إلى صدارة قائمة الأولويات الدولية لإمكاناتها النفطية والغازية.

وبين المنصوري أن ليبيا تعد منتجا مهما للطاقة تستورد منه العديد من الدول الأوروبية أجزاء كبيرة من احتياجاتها من الطاقة، ما يعني أن جميع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها تفضل رؤية البلاد مستقرة لتساعد في تخفيف أزمة الطاقة التي تجتاح العالم في أعقاب الحرب الحالية.

وتوقع المنصوري أن تدعم معظم الجماعات المسلحة التي لا يملك المنفي حاليًا أي سيطرة عليها في حال قامت بحل مجلسي النواب والدولة الاستشاري؛ لأن هذه الجماعات لا تريد للمجلسين البقاء في المشهد السياسي، فيما تحدث التقرير عن استمرار الليبيين العاديين في دفع ثمن كل تحول سياسي.

وأوضح التقرير أن غالبية الليبيين يريدون إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بأسرع وقت ممكن لتحل محل جميع المؤسسات السياسية الفاشلة لتبقى الآمال في تمكنهم من التصويت خلال العام المقبل فهذا العام لا مجال فيه لذلك، مع إمكانية تقبلهم لفكرة إدارة البلاد من قبل المجلس الرئاسي.

ترجمة المرصد – خاص