ليبيا – توقع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاآغا تولي حكومته مهامها في طرابلس في الأيام المقبلة دون استخدام القوة.

باشاآغا وفي مقابلة له مع وكالة “رويترز” من العاصمة التونسية الخميس ،وترجمتها صحيفة المرصد، قال: “لدينا اتصالات مباشرة مع الغرب الليبي وطرابلس والنخبة السياسية وقادة الكتائب وبعض الشخصيات المجتمعية”.

وأضاف: “إن شاء الله ستكون الحكومة قادرة على القيام بمهامها في طرابلس في الأيام المقبلة”.

وتابع باشاآغا حديثه: “وصولنا إلى طرابلس ومقر الحكومة سيكون سلميا تمامًا، وأن هناك مؤشرات من داخل ليبيا وعلى الصعيد الدولي على أنه ستكون الحكومة قادرة على تولي المسؤولية في طرابلس، وأن حكومة الدبيبة غير قادرة على العمل خارج المدينة”.

وأردف باشاآغا:” أن القوات التركية الموجودة في ليبيا بدعوة من حكومة طرابلس السابقة والتي يواجه وجوده رفض تأييد فصائل الشرق التابعة للبرلمان موجودة في البلاد بشكل قانوني، وأي وجود عسكري يحكمه اتفاق يمكننا السيطرة عليه، ويمكننا أن نطلب من هذه القوات إلغاء الاتفاق أو مغادرة ليبيا”.

وحول المحادثات بين مجلس النواب والدولة التي تدفع بها الأمم المتحدة ، أعرب باشاآغا عن أمله في إرسال أعضاء إلى المحادثات لحل القضايا، متوقعًا إجراء الانتخابات في غضون 12 أو 16 شهرًا من الآن.

وواصل حديثه بالقول: “أي تحركات لإعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ستسبب مشكلة كبيرة لإنتاج النفط والعاملين في قطاع النفط”.

رئيس الحكومة أكد أنه لن ينفق الأموال إلا من خلال ميزانية يوافق عليها البرلمان، لافتًا إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصادق الكبير له دور مهم في الاستقرار.