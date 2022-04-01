أرمينيا – أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم، أنه يعتزم الاجتماع مع رئيس أذربيجان، إلهام علييف، في بروكسل في السادس من أبريل المقبل.

وقال باشينيان إثر اجتماع للحكومة: “آمل أن أناقش في هذا الاجتماع مع الرئيس الأذربيجاني، وأن أتفق على جميع القضايا المتعلقة ببدء المفاوضات حول اتفاقية السلام”، مؤكدا أن “أرمينيا مستعدة لبدء مفاوضات السلام على الفور”.

ووقعت اشتباكات بين الطرفين في الآونة الأخيرة وأثارت مخاوف بشأن استقرار وقف إطلاق النار الذي أنهى حرب عام 2020 في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه.

وتجدد القتال بين القوات الأرمينية والقوات الأذربيجانية في ناغورني قره باغ هذا الشهر، وقتل ثلاثة جنود في هذا الإقليم الأسبوع الماضي.

وقتل أكثر من 5500 جندي في الحرب التي استمرت ستة أسابيع عام 2020 وانتهت باستعادة أذربيجان المناطق المحيطة بناغورني قره باغ التي كانت تحت السيطرة الأرمينية منذ نهاية الحرب عام 1994.

ولا تزال معظم مناطق ناغورني قره باغ نفسها تحت سيطرة قوات من عرقية أرمينية، على الرغم من أنها تقع داخل أذربيجان.

المصدر: AP