ليبيا – أعلنت وزارة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها استرداد قطعة أثرية نادرة تسمى ” الرآس الجنائزي الرخامي” القطعة ذات أصول ليبية؛ حيث نقلت بطريقة غير مشروعة وجرت محاولة بيعها في مزاد بأحد معارض مدينة نيويورك معرض أفروديت.

عمر كتي وكيل الوزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات استقبل بحسب مكتب إعلام خارجية تصريف الأعمال ماري دي ميو مدير عام معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة “UNICRI” والوفد المرافق لها، محملًا بالقطعة الأثرية المعروفة باسم “الرأس الرخامي الجنائزي”، وذلك بحضور كل من محمد الشكشوكي، رئيس مصلحة الأثار، ومحمد الضراط، المبعوث الشخصي لرئيس حكومة تصريف الأعمال للولايات المتحدة الأمريكية وخالد الضعيف، القائم بالأعمال بالوكالة بالسفارة الليبية في واشنطن، ورئيس لجنة استيرداد الأموال والممتلكات المنهوبة.

وفي هذا الصدد، أعربت وزارة عن خارجية عن شكرها للسلطات الأمريكية المعنية والجهود المبذولة من قبلها، وما أبدته من تعاون متميز مع السفارة الليبية في واشنطن لاستعادة القطعة الأثرية الليبية “الرأس الجنائزي الرخامي”، وإعادتها إلى أرض الوطن، متطلعين إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدائم فى مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الإنساني والحضاري.

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