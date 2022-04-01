بريطانيا تطالب ميدفيديف برسالة خطية عن عدم دعمه لبوتين كشرط للمشاركة في ويمبلدون

بريطانيا تطالب ميدفيديف برسالة خطية عن عدم دعمه لبوتين كشرط للمشاركة في ويمبلدون

إنجلترا – أشارت تقارير صحفية، إلى أن الحكومة البريطانية، ستفرض شروطا محددة على لاعب التنس الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الثاني عالميا، للسماح له بالمشاركة في بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس.

ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية، عن وزير الرياضة البريطاني نايجل هدلستون، قوله: “إذا قال الرياضيون إنهم محايدون ، فنحن نرغب في الحصول على ضمان بأنهم محايدون حقا ولا علاقة لهم ببوتين”.

وأضاف نايجل هدلستون أيضا، أنه إذا اختارت المنظمات الرياضية فرض حظر كامل على مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس، فإن المملكة المتحدة ستدعم هذا القرار.

في وقت سابق، أثار وزير الرياضة البريطاني، بالفعل مسألة احتمال عدم السماح لدانييل ميدفيديف بالمشاركة في بطولة ويمبلدون، وذلك على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا.

وصرح دانييل ميدفيديف، في وقت سابق، بأنه غير متأكد من مشاركته في ويمبلدون.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن اللاعب الروسي، قوله: “ليس لدي أي إجابة عن بطولة ويمبلدون. دعونا نرى ما سيحدث بعد ذلك. أحاول أن أتعامل مع كل بطولة على حدة. أعني أنه في كل مكان توجد قواعد مختلفة فيما يتعلق باللعب أو عدم اللعب”.

يذكر أن رابطتي اللاعبين المحترفين (ATP) واللاعبات المحترفات (WTA) للتنس، أعلنتا يوم الثلاثاء 1 مارس الجاري، السماح باستمرار مشاركة لاعبي ولاعبات روسيا وبيلاروس في الدورات والبطولات التي تقام تحت رعاية الرابطتين، إضافة إلى البطولات الكبرى “غراند سلام”، ولكن من دون العلم والنشيد الوطنيين، بسبب الأحداث في أوكرانيا.

بينما ألغت رابطة لاعبي التنس المحترفين ولاعبات التنس المحترفات بطولة كأس الكرملين 2022، التي كان من المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل في العاصمة موسكو.

كما علق الاتحاد الدولي للتنس (ITF) عضوية الاتحادين الروسي والبيلاروسي للتنس، مع إلغاء جميع البطولات في البلدين تحت رعاية المنظمة.

وبالتالي لن يتمكن منتخب روسيا للرجال والسيدات المشاركة في بطولات للفرق تحت رعاية الاتحاد الدولي للتنس، مثل كأس ديفيز وكأس بيلي جان كينغ (كأس الاتحاد سابقا).

المصدر: “russian.rt.com”