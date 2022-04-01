ليبيا – قال رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي بوعزة إن قرار وزارة الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها بشأن تحديد سعر قنطار الدقيق بــ280 دينارًا ليبيًا، كان قد قدم له أساسًا كمقترح من التجار أصحاب النفوذ والسلطة، وليس مبنيًا على أي دراسة للسوق المحلية، مشيرًا إلى أن الدقيق المتوفر في الأسواق حاليًا تم استيراده قبل أشهر من القطاع الخاص وبأسعار متدنية، مبينًا أن الأسعار الحالية غير حقيقية وهي بمثابة استغلال لحاجة المواطنين.

بوعزة وفي تصريح لقناة “ليبيا 218” أشاد بدور جهاز الأمن الداخلي في ضبط بعض المخالفات التي نفّذها جزء من تجار السلع الغذائية والدقيق، تزامنًا مع قرب شهر رمضان.

وأضاف رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز أن سعر لتر زيت الطهي انخفض بشكل بسيط، إذ بات متوسط سعر لتر زيت الطهي 10 دنانير، بدلًا من 14 دينارًا في منتصف مارس، فيما لم تزل أسعار قنطار الدقيق مرتفعة مسجلة في نهاية هذا الأسبوع 290 دينارًا بدلًا عن 230 دينارًا في فبراير.

وأشار بوعزة إلى أن الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة رفعت أمس الخميس سعر قنطار الدقيق إلى 270 دينارًا بدلًا من 230 دينارًا، الأمر الذي سيزيد من الضغط على أصحاب المخابز.