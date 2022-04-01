ترامب يحذر من سحب بايدن مليون برميل يوميا من احتياطيات بلاده النفطية

ترامب يحذر من سحب بايدن مليون برميل يوميا من احتياطيات بلاده النفطية

الولايات المتحدة – حذر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من تداعيات قرار الرئيس الحالي، جو بايدن، سحب مليون برميل نفط يوميا من احتياطيات بلاده لتغطية العجز الناجم عن العقوبات المفروضة على روسيا.

وأكد ترامب في بداية بيان رسمي له، أنه “قام ببناء احتياطي النفط الخاص بالولايات المتحدة خلال فترة إدارته، بعد أن ظل فارغا تماما لمدة 50 عاما”.

وأضاف: “بعد 50 عاما من كونها فارغة تقريبا، قمت ببناء احتياطياتنا النفطية خلال فترة إدارتي، وجعل أسعار الطاقة المنخفضة إلى ممتلئة 100 بالمئة، إنها تسمى الاحتياطيات الوطنية الاستراتيجية، وهي لم تكن ممتلئة منذ عقود عديدة، وفي الواقع، لقد كانت في الغالب فارغة”.

وأردف: “سيجعلون (في إشارة إلى إدارة بايدن) الاحتياطي الوطني النفطي يفرغ تماما مرة أخرى، إنه إجراء لا ينتهي أبدا”.

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم باستخدام مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي لمدة 6 أشهر، في خطوة “غير مسبوقة” في تاريخ الولايات لوقف ارتفاع الأسعار.

وهذه الكمية من النفط وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض، ستكون “إجراء انتقاليا حتى يزداد الإنتاج (الأمريكي) في نهاية العام”.

وعلى إثر قرار بايدن تراجعت أسعار النفط بحوالي 5 دولارات للبرميل.

المصدر: “سبوتنيك”