الرباط – أعلن المغرب وجمهورية جزر القمر، امس توقيع 11 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم شملت عددا من مجالات التعاون الثنائي.

جاء ذلك في ختام الدورة الأولى للجنة المشتركة الكبرى بين المغرب وجزر القمر، التي احتضنها مدينة الداخلة بإقليم الصحراء.

وشملت الاتفاقيات عدة مجالات، أهمها الاستثمار والسياحة والتجارة والضرائب والصيد البحري وتربية الأحياء المائية وحماية البيئة والتنمية المستدامة والتشغيل والطاقة والمعادن والتعليم العالي والبحث العلمي.

ووقع الاتفاقيات كل من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره بجزر القمر ظهير ذو الكمال.

وكانت جزر القمر أول دولة افتتحت قنصلية عامة لها في العيون كبرى حواضر الصحراء في أواخر سنة 2019، وتعد من الداعمين الأوائل للمغرب في قضية الصحراء.

وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، بينما تدعو “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

الأناضول