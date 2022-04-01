ليبيا – علق رجل الأعمال حسني بي على آخر قرار صدر عن وزارة الاقتصاد بتحديد أسعار بعض السلع الأساسية، مؤكدًا على أنه من حق الحكومة اتخاذ أي قرار تراه مناسبًا، لكن من يفرض السعر هو العرض والطلب، وأي تدخل حكومي سواء من فرض أسعار أو أي نوع ليس إلا تشوهًا يخلق شحًا في العرض وزيادة الأسعار.

حسني بي قال خلال برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن “الحكومة ليس عندها قدرة السيطرة على السعر، عندها أسطوانة الغاز التي تخرج من البريقة بـ 3 دنانير وتباع في السوق بـ 15، هل قدرت الحكومة التي تستورد وتعبئ ولا وتوزع هذه الأسطوانة أن تسيطر على السعر 3 دنانير؟ لا، السوق يفرض نفسه وإن أرادوا بالفعل تقليل الأسعار عليهم أن يسهلوا التعامل لكل من هو تاجر صناعي، مصرف، عندنا أزمة المقاصة، وأموال اكتر من 32 مليار محجوزة في أرصدة البنوك في الشرق و 32 في الغرب”.

ووصف جميع الأجراءات التي تتم حاليًا بأنها عبارة عن تشوهات قد يكون لها نتائج آنية وبعدها تعود الأمور لما كانت عليه وأسوأ، مشيرًا إلى أن السلة الغذائية الأساسية تتكون من 8 مواد كانت بالنسبة للموظف، و80%؜ من الشعب الليبي موظف في الحكومة، 80%؜ من هذا الكم الهائل يتقاضون مرتبات 650 دينارًا كمعدل عام و20% يتقاضون أكثر من 2000 دينار.

وتابع: “السلة في عام 2019 نجد أنها تمثل 25%، اليوم بعد غلاء الأسعار وتضاعفها نجدها تمثل أكثر من 50%، المواطن يرى أنه كل ما يتحصل عليه من أموال تذهب أغلبها في أساسيات ولا تمثل 70% من استهلاكه اليومي من المواد، المعالجات احتساب وتقييم الأثر ومعالجتها كما عالجتها كل الدول في العالم. يجب أن نواجه الأمور ونضع الحلول المناسبة”.

كما استطرد حديثه قائلًا: “رمي اللوم الواحد على الثاني ليس حل، ويجب أن نعرف أننا كلنا نكمل بعضنا والمسؤول الوحيد عن فشلنا هو إدارة حكوماتنا، السلة اليوم كانت تكلف للفرد الواحد 31 دينارًا في عام 2019، اليوم تكلف 62 دينارًا، حسبتها معروفة ومحددة، المعلومات موجودة في ليبيا ونجد لها العلاج، ولكن أن نقول نعطي فرصة للتجار كما من عام 2015 – 2017، وقلنا عندنا تجار جيدون ولدينا فيهم ثقة ونريد أعطاءهم اعتمادات بالمليارات، وبعدها يأخذون المليارات ويبيعونها لنا بجنيه و 40 قرشًا، وبعدها بيعت بـ 14 جنيه، 9 جنيه و 10 جنيه، وأفقروا الشعب بأكمله، الفرق ما بين 2019 واليوم 31 دينارًا، وإذا أردنا أن نعطي السلة قيمة نعطيها 61 دينارًا للفرد”.

وأضاف: “رجل الأعمال سيمشي حيث مصلحته وعلى الحكومة أن تسهل وتجذب رجل الأعمال لهذا أو ذاك الخيار، أن تنتظر أن يكون رجل الأعمال جمعية خيرية هذا كلام لا يوجد في أي مجتمع. هذه غريزة بشرية بالتالي لا نطمع ولا نحلم ونأخذ الأمور بطبيعة البشر، المشكلة نعرفها ونعرف السلة الغذائية كم تكلفتها، نعطيها شهريًا وليس مرة واحدة ولمدة شهر ونقف، دعم المحروقات والكهرباء اليوم يتعدى الـ 50 مليارًا، رغم أنه في الميزانية العامة 14 مليارًا، معقول حكومة لا تستطيع أن ترى أن عندها فجوة 40 مليارًا، ونتكلم عن إنفاق استهلاكي ومرتبات ودعم يتدعى الـ 100 مليار دينار”.

حسني بي أفاد: “الدعم السلعي يعادل سرقة مشرعنة، اليوم ندعم الغاز وقيمتها 3 جنيه وأي شخص يشتريها ب 15 جنيه، الفرق 500%؜! الحكومة لا تستطيع أن توزعها عن طريق شركة واحدة وهي شركة البريقة للغاز والنفط، التكلفة الإجمالية لسلة الغذاء في 2019 لا تتعدى 1.1 مليار دولار واليوم تكلف الضعفين، أنا لم أتعامل مع السلع التموينية ومؤسسة الأسعار، مؤسسة الأسعار تعاملنا معها لما صارت الحرب على مطار طرابلس؛ لأن مخازننا في منطقة حرب، وقالوا إنهم بحاجة لبضائع وكنا مضطرين أن نعطي لهم، لليوم لم يدفع لنا قرش واحد من 25 مليون دينار بضائع تم تسليمها لهم”.

وأوضح أن “مؤسسة الاسعار فاشلة عليها ديون 2 مليار، والجمعيات العمومية فاشلة كان أكتر من ثلث الجمعيات وهمية وليست إلا وسائل للسرقة وكما توجد وتأخذ الأفراد. لا يوجد أي قانون يمنع أن أربط بضاعة ببضاعة، الدعم السلعي مهما كان نوعه، سرقة مشرعنة وكذاب من يقول غير ذلك لأنه أكبر منبع للفساد. تم استغلال سعر الصرف لأنه كان هناك تمييز بالأسعار”.

وبيّن أن أكثر من 80% من الشعب يعيش تحت خط الفقر في ظل وجود الدعم وتعدد الأسعار والجمعيات التعاونية، منوهًا إلى أن الدعم هو من أفشل جميع القطاعات في ليبيا؛ لأنه في الفترة التي كانت الدوائر تنتج 300 ألف طن قمح في الجنوب والسرير والكفرة كان السعر الذي يستورد فيه من الخارج بدينار وعشرين قرش وتكلفته 250 دولارًا بالمقارنة السوق السوداء كانت 9-10 دنانير للدولار.

وفي الختام قال: “المزارع الليبي قمحه يفسد عنده؛ لأنه يقال له أقدر أن أشتريه بـ 200 دينار ولا أستطيع أن آخذه منك بـ 500 دينار، مما اضطرهم أن يبيعوه للجزائر بـ 150 دولارًا، تم سرقة الشعب بأكثر من 800 مليون دولار من خلال بطاقة أرباب الأسر، زور 400 ألف رقم وطني، التمييز بين الغني والفقير ليس إلا مصدر آخر للفساد”.