ليبيا – استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الخميس نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال رمضان أبو جناح والوفد المرافق له.

المجتمعون ناقشو بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسسة النفط جملة من المواضيع، حيث أطلع صنع الله أبو جناح على الوضع الراهن الذي يمر به قطاع النفط، والتحديات التي يواجهها، والتي من أبرزها شح الميزانيات المالية التي تحتاجها المؤسسة لتسيير أعمال القطاع، والقيام بأعمال الصيانة الضرورية لضمان استمرار عمليات الإنتاج، والرفع من معدلاته وفقًا لخططها المستقبلية دعمًا للاقتصاد الوطني.

بدوره، أبدى أبو جناح دعمه القوي للمؤسسة الوطنية للنفط كونها مؤسسة مهنية محايدة تعمل لصالح الشعب الليبي كافة، مؤكدًا على ضرورة تمويلها بالميزانيات اللازمة لكي تتمكن من تحقيق أهدافها.

كما تم ايضاً التطرق إلى مشروعي (مصفاة الجنوب ومصنع الغاز)، وعدم حصول المؤسسة على التمويل اللازم الذي سيمكنها من إنجاز وتنفيذ هذه المشاريع الهامة.

وأفاد المكتب الإعلامي بأن مشروع إنشاء مصفاة الجنوب سيساهم في استقرار المنطقة وفتح فرص عمل للشباب، كما سيساهم في حل مختنق نقص الوقود بالجنوب، بالإضافة إلى الدفع بالاقتصاد المحلي بالمنطقة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.