عون: لن أترك موقعي إلا وأكون قد كشفت عن كل فاسد

عون: لن أترك موقعي إلا وأكون قد كشفت عن كل فاسد

لبنان – الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه لن يترك موقعه إلا ويكون قد كشف عن كل فاسد، داعيا اللبنانيين إلى الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة للخيار الصحيح.

وخلال استقباله المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية خليل كرم، قال: “لن أترك موقعي إلا وأكون قد كشفت عن كل فاسد، وعلى من يخلفني مسؤولية إعادة النهوض بالبلاد”.

وأضاف: “ما بدي أعمل نظام رئاسي بدي أعمل رئيس”، داعيا اللبنانيين إلى الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة للخيار الصحيح”.

كما دعا إلى قيام دولة المؤسسات “فعلا لا شعارا” وإلى سيادة منطقها، وأضاف: “نؤكد التزامنا بالوقوف إلى جانب كل المبادرات الإنقاذية غير المشروطة”.

المصدر: RT