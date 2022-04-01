فرنسا – أفادت قناة “بي أف أم تي في” الفرنسية، امس بأن وكالات الزواج في البلاد تشهد إقبالا متزايدا من الفرنسيين الذين يرغبون في الارتباط بلاجئات من أوكرانيا.

وأشارت القناة إلى أن “المزيد والمزيد من الرجال الفرنسيين يبحثون عن حبهم الأوكراني في وكالات الزواج”، حيث لاحظت وكالات الزواج “الاهتمام المتزايد للعملاء الذكور باللاجئات من أوكرانيا”.

ونقلت القناة قصة أوليفييه ونتاليا اللاجئة، حيث تعرفا على بعضهما منذ يومين بفضل وكالة تعارف، ويخططان للزواج في أقرب وقت.

وفي الوقت ذاته، نقلت القناة عن مديرة إحدى هذه الوكالات قولها إن “80 بالمئة من الطلبات غير جدية، حيث يبحث الكثير من الفرنسيين عن “إيواء مخلوق جميل في ورطة” على حد تعبيرها.

المصدر: “بي أف أم”