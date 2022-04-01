ليبيا – أصدرت مجموعة أعمال “أكسفورد” التي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها تقريرًا مفصلًا عن المنطقة الحرة في مدينة مصراتة التي يترأسها محسن السقوطري.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن هذه المنطقة تجمع بين طرق التجارة الرئيسية في الشمال والجنوب وإفريقيا وأوروبا في واحدة من أكثر مناطق النقل البحري ازدحامًا في العالم، ألا وهي البحر الأبيض المتوسط ​​ والساحل، فضلًا عن توفيرها بيئة أعمال تنافسية في شمال القارة السمراء.

وأضاف التقرير: إن هذه المنطقة هي الوحيدة المستقلة في ليبيا ويقودها القطاع الخاص وتقع على بعد 30 دقيقة بالسيارة من مطار المدينة الدولي، وفيها ميناء بحري مخصص ومتكامل بشكل جيد مع شبكات النقل الجوي والبري المحلية ويقع داخل مجمع المنطقة وهو الأكبر في البلاد.

وأوضح التقرير أن الميناء تعامل مع نحو 42% من السفن القادمة إلى ليبيا و53% من حركة الحاويات في العام 2020، فيما يعمل على توسيع أعمال الشحن العابر بهدف جعل البلاد والمنطقة الحرة مصراتة بوابة لإفريقيا. مبينًا أن مزايا ممارسة الأعمال التجارية في المنطقة تتمثل في وجود بيئة مستقرة وآمنة.

وتابع التقرير: إن من بين المزايا الأخرى عدم وجود ضرائب على الدخل أو للشركات المؤهلة للاستيراد والتصدير ولا حتى رسوم جمركية. مشيرًا إلى أن الشركات في المنطقة تستفيد أيضًا من نظام إداري وترخيص مبسط يتحول بسرعة إلى موضع الرقمنة.

وبين التقرير أن المنطقة الحرة مصراتة تتمتع بإمكانية الوصول إلى القوى العاملة المحلية المدربة جيدًا والمتحمسة ويمكن للشركات الموجودة جلب موظفين دوليين من دون قيود وهي عوامل إضافية تجعل المنطقة وجهة جذابة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأكد التقرير أن المنطقة ماضية قدمًا في خطط التوسع الاستراتيجية التي توفر فرصًا للمستثمرين الدوليين والمحليين لإعادة بناء ليبيا، فيما ترتبط برًا بالمنطقة الحرة تمنهنت في أقصى جنوب البلاد، ما يمكن الشركات الواقعة في المناطق الحرة من القيام بأعمال تجارية مع إفريقيا وجنوب الصحراء وخارجها.

وبحسب التقرير، تم إنشاء منطقة مصراتة الحرة بموجب مرسوم حكومي في العام 2000 تم تعديله لاحقًا في العام 2006 بهدف تعزيز تطوير التصنيع والصناعة وأنواع أخرى من التوظيف وريادة الأعمال لمساعدة ليبيا على تنويع اقتصادها من خلال أراضيها الواسعة.

وأضاف التقرير: إن الأراضي مقسمة إلى القسم “أ” الممتد إلى 539 هكتار والقسم “ب” بـ2200 هكتارًا جنبًا إلى جنب مع المستودعات ومباني إدارة الموقع والبنية التحتية الأخرى. مؤكدًا أنه واعتبارًا من فبراير الماضي لم يبدأ الموقع الثاني عملياته بعد إلا أن الأول كان قيد التشغيل و99% من بنيته التحتية جاهزة.

وتطرق التقرير إلى التخطيط لحفل افتتاح رسمي للموقع “أ” في مايو المقبل في وقت تبلغ فيه مساحة الميناء البحري الأكبر في ليبيا 190 هكتارا على رصيف يصل إلى 4400 بعمق أقصاه رصيفه 14 مترًا، في حين تتيح الاستقلالية للمنطقة الحرة مصراتة عن الحكومة التي تدير باقي الموانئ مزايا عدة.

وأضاف التقرير: إن هذه المزايا تتمثل في تمكين الشركات الموجودة في المنطقة الحرة مصراتة من اتخاذ قرارات سريعة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية عندما يتعلق الأمر بالتنظيم والرقابة من قبل سلطات المنطقة التي يطل عليها الطريق رقم 4، فيما تتطلع لزيادة مساحتها إلى 20 ألف هكتار.

وتابع التقرير: إن الزيادة تتمثل بإنشاء ميناء بمساحة 500 هكتار ومطار شحن بـ600 هكتار ومجمع صناعي بـ1500 هكتار يقع في الموقع “ب” بالإضافة إلى أرض معارض بمساحة 5 هكتارات قيد العمل بالفعل ومجمع استثماري بمساحة 18 ألف متر مربع في الموقع “أ” بدأ العمل في آخرها في فبراير الماضي.

ونقل التقرير عن رئيس المنطقة الحرة مصراتة محسن السقوطري تأكيده أن الأولوية القصوى للمنطقة حاليًا هي السعي بجهد لجعلها متاحة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مبينًا أن نسبة إتمام الموقع “أ” تبلغ 99% فيما تم فتح الباب أمام وكالات شحن وخطوط تجارية جديدة.

وتحدث السقوطري عن توقيع عقود للبنية التحتية لـ7 آلاف متر مربع من التخزين المبرد والمجمد ومبان إدارية وسكنية وفنادق الـ5 نجوم سيتم الشروع في تنفيذها خلال العام 2022، كاشفًا عن مواجهة تحديات عدة في جذب المستثمرين الأجانب؛ لأن بعضهم يخشى من انعدام الأمن وعدم الاستقرار في ليبيا.

وأضاف السقوطري: إن الوضع الأمني ​​مستقر ومعدل الجريمة في مدينة مصراتة يقترب من الصفر، وبالتالي فإن التحدي يكمن في كيفية التعامل مع سوء فهم المستثمرين الأجانب للوضع في ليبيا وإقناعهم ببدء عملهم التجاري الذي سيكون خاليًا من البيروقراطية.

وكشف السقوطري عن مساع يتم بذلها حاليًا لرقمنة الخدمات الحكومية بهدف توفير بيئة استثمارية جذابة وللمساعدة في وضع استراتيجيات واضحة؛ إذ تعد تنمية الموارد البشرية أحد أولويات المنطقة الحرة مصراتة التي يمكن تنفيذها بنجاح من خلال دعم وتدريب وإعداد العاملين فيها.

وتابع السقوطري: إن توفير فرص عمل حقيقية تلبي احتياجات السوق وإنشاء برامج توظيف مستدامة تساهم في دعم النمو الاقتصادي من أولويات المنطقة التي لا يوجد مكان في البلاد يماثل جاذبيتها من حيث الحوافز والمزايا المقدمة للمستثمرين؛ لأن وجود مينائها الخاص بها له مزاياه هو الآخر.

وأوضح السقوطري أن هذا الوجود يضمن نقل البضائع من السفن مباشرة لمواقع العمل بسلاسة ومن دون أي قيود أو تعطيل ما يؤدي إلى توفير كبير في التكلفة في وقت يتم فيه فرض ضريبة بقيمة 24% في كافة أنحاء ليبيا و0% في المنطقة الحرة مصراتة.

وبين السقوطري أن المنطقة توفر قطع أراضي كبيرة مجهزة ببنية تحتية حديثة متكاملة بأسعار تنافسية تبدأ من دولار ونصف الدولار للمتر المربع سنويا فضلا عن إمكانية للتأجير بعقود طويلة الأجل تصل إلى 30 عامًا قابلة للتمديد، فضلًا عن تمتعها بنظام استثماري جيد.

وأضاف السقوطري: إن هذا النظام يسمح للمستثمرين بالاحتفاظ بملكية كاملة لأعمالهم من دون قيود على رأس المال أو الأرباح أو العائدات أو العمالة الأجنبية في وقت تم فيه تصنيف الاقتصاد والتجارة في ليبيا على أنه في إطار دولة متوسطة الدخل من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد التقرير أنه تم في العام 2020 اعتماد ليبيا موطنًا لـ6 ملايين و700 ألف شخص وسجل إجمالي الناتج المحلي الاسمي بقيمة 19 مليارًا و200 مليون دولار وبلغ نصيب الفرد منه 15 ألفًا و688 دولارًا وهو الأعلى في شمال إفريقيا، لتحتل البلاد المرتبة الـ4 بالقارة السمراء بعد سيشيل وموريشيوس وبوتسوانا.

وأضاف التقرير: إن البلاد شهدت عددًا من الانتكاسات على مدى العقد الماضي بما في ذلك انخفاض أسعار النفط والغاز التي مثلت خلال الفترة الممتدة بين العامين 2014 و2021 نحو 60% من الناتج الاقتصادي الإجمالي لليبيا، وأكثر من 90% من عائداتها وصادراتها من البضائع بحسب البنك الدولي.

وأوضح التقرير أن التقلبات في سوق الطاقة العالمية لها تأثير خطير على الناتج المحلي الإجمالي، فيما أثر تعليق إنتاج وتصدير النفط والغاز لمدة 9 أشهر في العام 2020 إلى جانب وباء كورونا على البلاد ليشهد الاقتصاد انتعاشة في العام 2021 بعد استئناف التصدير والتقدم السياسي.

وأضاف التقرير: إن هذا الأمر قاد لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 123.2% بعد انخفاض بنسبة 59.7% في العام 2020 وفقا لصندوق النقد الدولي

فيما يسير الاقتصاد على الطريق الصحيح لعام آخر من النمو مع بدء ارتفاع أسعار النفط والغاز في العام 2021.

وبين التقرير أنه ووسط هذه الرياح الخارجية المعاكسة واصلت المنطقة الحرة مصراتة نمو أعمالها في وقت يمثل فيه ميناؤها البحري أكثر من 60% من حجم التجارة الليبية غير الهيدروكربونية، ما يعني أهمية نظامية لميزان مدفوعات البلاد والصحة الاقتصادية العامة.

وأشار التقرير إلى أن أرقام العام 2020 تظهر أن 989 سفينة دخلت الميناء تمثل 42% من ألفين و322 سفينة زارت ليبيا في ذلك العام مع تفريغ 189 ألفًا و777 حاوية أو 53% من إجمالي 359 ألفا و619 حاوية، فيما شهد ديسمبر من العام 2021 تنفيذ الميناء أول عملية إعادة شحن.

وأضاف التقرير: إن سفينة “فولتا” للشحن التابعة لشركة “فولتا” البحرية سلمت 562 حاوية من الصين فيما استمر عدد من الحاويات في طريقه إلى ميناء مرسين التركي، فضلًا عن بدء الشحن البري من تونس في ذلك العام بعبور قافلة من البضائع الحدود في رأس اجدير في يونيو الفائت لتسليم الشحن إلى الميناء للشحن لاحقًا.

وتابع التقرير: إن العام 2021 انتهى بوصول السفينة السياحية “كيفالي كوين” إلى مدينة مصراتة حيث تستعد الأخيرة لإعادة فتح رحلات السياحة والرحلات إلى مطار مصراتة الدول، في وقت واصلت فيه المنطقة الحرة استضافة وفود من الدول الأوروبية وجمعيات الأعمال والمجموعات التجارية.

وتوقع التقرير أن يشهد العام 2022 مزيدًا من الاستثمار من هذه الأطراف حيث تمضي المنطقة قدمًا في خططها التوسعية بوصفها أول منطقة حرة تم إنشاؤها في البلاد مع وجود رقابة وإدارة عمليات مستقلة عن الحكومة ما مكنها من تطبيق هيكل أعمال مرن للغاية والاستفادة من نظيرتها في تمنهنت.

وأضاف التقرير: إن تميز المنطقة الحرة مصراتة بقدرتها على إدارة ميناء بحري خاص بها مكنها من الاستفادة من توفير تآزر للنقل غير المتاح للمناطق الأخرى أو المناطق الصناعية التقليدية فضلا عن كونها الأكبر من ناحية التوظيف لاحتوائها على 40 ألف عامل.

وبين التقرير إن موقع المنطقة يجعلها من أكثر المراكز الاقتصادية والتجارية الواعدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى بعدها بمقدار 3 ساعات ونصف الساعة من الطيران من الوجهات العالمية الرئيسية مؤكدا إنها تقع على بعد 20 كليومتر من مطار مصراتة الدولي و14 كيلومتر من وسط المدينة.

وأضاف التقرير: إن الـ40 ألف عامل في المنطقة يمارسون أعمالًا مباشرة وغير ذلك اعتبارًا من أوائل العام 2022 ليكون عددهم بحلول العام 2030 قرابة الـ100 ألف، بالإضافة إلى كون المنطقة الحرة مصراتة مقرًا للعديد من المؤسسات المالية الأكثر أهمية في ليبيا.

وتابع التقرير: إن هذه المؤسسات تتمثل في مصرف الجمهورية وهو الأكبر في البلاد والمصرف الليبي الخارجي الذي له مشاركات في الخارج في أميركا الشمالية وأوروبا وإفريقيا وآسيا، فضلًا عن قرب المنطقة من أحد أكبر مجمعات الحديد والصلب في القارة السمراء.

وأوضح التقرير أن هذا المجمع يتمثل في منشأة تبلغ مساحتها 1200 هكتار مملوكة للمؤسسة الليبية للحديد والصلب، بالإضافة إلى أن المنطقة الحرة مصراتة تقع مباشرة على الطريق الساحلي بين مصر والمغرب وتوفر الدعم اللوجستي للنفط والغاز وتخزين البضائع والسياحة والضيافة.

وبين التقرير أن المنطقة تؤمن كذلك لوجستيات البناء والتأمين والخدمات المصرفية والمالية العمليات الصناعية والتحويلية الأخرى وأنشطة الخلط والتغليف وإعادة التعبئة فضلًا عن توافر الطاقة بشكل موثوق وبأسعار معقولة وإتاحة الأرض على نطاق واسع.

وأضاف التقرير: إن إيجارات الأراضي لشركات القطاع التجاري والخدمي بلغت دولارين ونصف الدولار للمتر المربع الواحد سنويا فيما يتم تسعير التراخيص التجارية بشكل تنافسي أيضًا؛ إذ يتم ذلك بعد حد أدنى للإيداع يبلغ 100 ألف دولار من رأس المال لكل شركة لتبلغ تكلفة شهادة التسجيل 1750 دولارًا.

وشدد التقرير على وجوب قيام الشركة بفتح حسابين مصرفيين محليين للودائع بالعملة المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى 3 أشهر من الإيجار لمساحة عملها في منطقة المنطقة الحرة مصراتة لتبلغ بعد التوقيع على المستندات اللازمة تكلفة رسوم الترخيص ألف دولار للخدمات الصناعية والتجارية.

وأضاف التقرير: إن الرسوم للتجارة العامة تبلغ ألفًا و500 دولار فضلًا عن إمكانية التجديد سنويا للرسوم الصناعية والتجارية والتجارة العامة بـ500 دولار مبينًا أن المنطقة الحرة مصراتة تعمل بصفة متجر شامل لطلبات التأشيرات ومتطلبات العمل الأخرى وتساعد في طلبات رخصة القيادة.

وتابع التقرير: إن المساعدة تمتد للتسجيل بهدف الحصول على المزايا الطبية وخدمات الاتصالات والمرافق والعضوية في الغرف التجارية ذات الصلة ومنظمات الأعمال الأخرى ما قد لاستقطاب نحو 60 مستثمرًا رئيسيًا حتى الآن منهم شركات عالمية مثل “تويوتا” و”نيسان” للسيارات ذات الوزن الثقيل.

وأضاف التقرير: إن من بين الشركات الأخرى التي تم استقطابها مجموعة “البيرق” التركية العملاقة للإنشاءات و”ميدسيرف إنيرجي” في مالطا وشركة البريقة لتسويق النفط، متطرقًا في ذات الوقت إلى ما عاناه العالم من عواقب صحية كبيرة واضطرابات تجارية بسبب وباء كورونا.

وبين التقرير أن التباطؤ الصناعي الواسع النطاق والقيود المفروضة على الحركة على مدار العام 2020 وأوائل العام 2021 عوامل أدت إلى توقف النمو الاقتصادي لتتأثر قطاعات النقل والسياحة بشكل كبير، مشيرًا إلى وجود 3 موانئ أخرى للصيد في مدينة مصراتة فضلًا عن ميناء المنطقة الحرة.

وأضاف التقرير: إن الطاقة الاستيعابية السنوية للمنطقة تبلغ 6 ملايين طن مع 60 هكتارًا من ساحات التخزين المفتوحة و67 ألفًا و500 متر مربع من مرافق التخزين، فضلًا عن 40 ألف طن من سعة تخزين الحبوب فيما توجد 4 من مرافق المستودعات الـ7 في المنطقة على رصيف الميناء مباشرة.

وأشار التقرير إلى أن هذا الوجود يسمح بالتحميل والتفريغ السريع من السفينة إلى الشاطئ فضلًا عن إمكانية قيام المعدات المتمركزة على طول رصيف يبلغ عمقه 14 مترًا بالتعامل مع السفن حتى تصنيف “ميغا ماكس” بوجود 4 رافعات جسرية و32 رافعة مرافقة يمكنها تجميع الحاويات بالارتفاع “5”.

وأضاف التقرير: إن الميناء يحتوي على 11 رافعة مرفئية متحركة و12 رافعة علوية بقوة رفع تبلغ 45 طنا و4 رافعات جانبية بقوة رفع تبلغ 12 طنا ونصف الطن. فضلًا عن وجود إجمالي 48 رافعة شوكية في الموقع و5 زوارق وقاربان إرشاديان وقارب مسح بحري.

وتابع التقرير إنه وباستخدام تقنيات الشحن والتفريغ الحديثة تفوق الميناء على العديد من أقرانه في الآونة الأخيرة، فهو الأكثر ازدحاما خلال العامين 2019 و2020 من بين الموانئ الـ5 الأخرى في البلاد الواقعة في العاصمة طرابلس ومدينتي طبرق وبنغازي وفقا لهيئة الموانئ والنقل البحري.

وبين التقرير أن كلا العامين شهد وصول ضعف السفن للميناء و5 أضعاف حاويات تم تفريغها في ثاني أكثر الموانئ ازدحاما في البلاد بمدينة بنغازي إذ يرحب ميناء مصراتة بالسفن من خطوط الشحن الدولية الرئيسية مثل “أم أس سي” و”سي أم أي” و”سولمان نيبتون” و”تاروس” و”ياكين دوغ” و”كونتاز” و”ميرسك”.

وأوضح التقرير إن البحر الأبيض المتوسط يعد من أكثر طرق التجارة البحرية ازدحامًا في العالم لمرور نحو 10% من إجمالي حركة الحاويات البحرية عالمًيا في كل عام، فضلًا عن 20% من مجمل التجارة المنقولة بحرًا فيما تقع المنطقة الحرة في منتضف الطريق الرابط بحريا بين قناة السويس ومضيق جبل طارق.

وتابع التقرير: إن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة يوفر لها الوصول إلى ممر شحن رئيسي آخر في البحر الأبيض المتوسط يمتد شمالا من مدينة مصراتة عبر البحرين الأيوني والأدرياتيكي إلى موانئ شمال إيطاليا​​ ووسط أوروبا والبلقان، فضلًا عن سهولة الوصول إلى البحر التيراني عبر المضيق بين تونس وصقلية.

وأضاف التقرير: إن هذا يسمح للمنطقة بخدمة أسواق غرب البحر الأبيض المتوسط ​​في فرنسا وإسبانيا والجزائر والمغرب ما جعلها تعمل على تنفيذ خطة للتوسع الاستراتيجي المتمثلة بتطورات مهمة في الميناء للاستفادة بشكل أكبر من الميزة الجغرافية.

ترجمة المرصد – خاص