ليبيا – وقعت وزارة العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مذكرة تفاهم في مجال تأهيل وتدريب موظفي الوزارة، وذلك خلال فعالية عُقدت على هامش القمة العالمية للحكومات 2022.

وزارة العمل أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن مذكرة التفاهم تسعى إلى تطبيق منظومة متكاملة من السياسات والمعايير والأدوات والشراكة المؤسساتية لتحقيق مختلف الأهداف والخطط الاستراتيجية وتمكين الموارد البشرية وتعزيز كفاءة سوق العمل وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، بالإضافة إلى دعم مسيرة التميز الحكومي من خلال تقديم منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والأبحاث والدراسات.

ووقع مذكرة التفاهم كل من عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وعادل علي العقبي مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال.

كما حضر حفل التوقيع علي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل بالحكومة، وسفيان سالم الشيباني سفير دولة ليبيا بدولة الامارات وعلي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والبروفسور رائد العواملة عميد الكلية، بجانب عدد من المسؤولين من الطرفين.

وقال عبد الله علي بن زايد الفلاسي: “انطلاقًا من دورها الرائد في تأهيل الكوادر البشرية وصناعة قادة الغد من أجل الارتقاء بمنظومة التطور الحكومي وسوق العمل في الإمارات والمنطقة، تحرص كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على توسيع دائرة شراكاتها وتعاونها المستمر مع مختلف الجهات المعنية، من أجل تبادل الخبرات وتقديم المعارف وأحدث التجارب في الإدارة الحكومية والسياسة العامة”.