ليبيا – قال رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة إبراهيم الجراري إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 30% تقريبا وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

الجراري وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن السوق الليبية تواجه حالة من الشح الكبير في المنتجات، وهو ما دفع بعض التجار لاستغلال الموقف ورفع الأسعار بشكل كبير.

وقال إن سعر كيلو اللحم الوطني يتراوح بين 40 إلى 45 دينارا ليبيا، بينما يشتكي العديد من المواطنين من ارتفاع أسعار الزيت والذي وصل إلى 10 دنانير و11 دينارا للتر الواحد بدلا من 8 دنانير، بالإضافة إلى الأرز والمكرونة والطماطم.

وأضاف أن الارتفاع الحاد في كل المواد الأساسية أرهق كاهل المواطن البسيط الذي يبلغ متوسط دخله 750 دينارا.

وأشار إلى أن التبادل التجاري مع مصر تأثر بالقرار رقم 140 و141 والخاص بمنع تصدير القمح والدقيق والزيوت والذرة والعدس والمكرونة والفول الحصى والمدشوش، مشيرا إلى أنه ترتب عليه شح السلع وارتفاع الأسعار بحلول رمضان.

وأكد الجراري أن الغرفة تقدمت الثلاثاء الماضي بطلبات إلى رئيس الحكومة المصرية ووزارة الصناعة بشأن استثناء ليبيا من قرار حظر تصدير السلع المصرية خلال شهر رمضان الكريم لتخفيف الأعباء عن الشعب الليبي.

وأشار أن التبادل التجاري بين مصر وليبيا وصل إلى ما يقرب من مليار دولار متأثرا بقرار منع تصدير الغذاء وجائحة كورونا، متوقعا بتخطيه حاجز 2 مليار دولار سنويا خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وتابع أن ليبيا سوق كبيرة وتحتاج الكثير من مصر في كافة المجالات على رأسها الغذاء بالإضافة إلى مواد البناء والمقاولات، لافتا إلى أن المنتجات المصرية تحظى بأفضلية لانخفاض تكلفة النقل.

وتوقع تخطي استثمارات القاهرة في دولة الجوار الأفريقي 10 مليارات دولار.

وأكد أن بلاده تتوقع زيادة استثمارات مصر في بلاده خاصة في إعادة الإعمار ودخول شركات المقاولات وتصدير مواد البناء خلال الفترة المقبلة.

وكشف رئيس الغرفة عن ملتقى ومعرض التشييد والبناء من أجل إعادة إعمار ليبيا في الفترة من 16 إلى 20 مايو المقبل بمدينة بنغازي شرق البلاد، مشيرا إلى أن شركات النقل والتشييد سيكون لها الدور الأكبر في المشروع، والعمالة المطلوبة لهذا الغرض تقارب 2 مليون عامل مصري.

ونوه بأنه منذ شهرين حصلت شركة حسن علام إحدى الشركات المصرية الحكومية، على موافقة لتنفيذ الطريق الدائري الثالث في طرابلس بقيمة 3.7 مليار دولار، وطريق طبرق مساعد وطريق غات، ومحطة كهرباء درنة بنحو 800 مليون دولار، موضحًا أن أغلب المشروعات في ليبيا تستحوذ عليها الشركات المصرية.

وأكد أن اتفاق مصلحة الجمارك في ليبيا ومصر على فتح اعتمادات مستندية لرجال الأعمال، لتوريد عدد من السلع الأساسية عن طريق المنفذ البري بعد موافقة مصرف ليبيا المركزي.

وعن الاستثمارات المشتركة في مجال الزراعة والثروة السمكية كشف رئيس الغرفة المصرية الليبية المشتركة عن استثمارات مشتركة في مدن بكبك بالسلوم وعين غزالة وسرت متوقعا توقيع اتفاقيات أكبر في مجال الثروة الحيوانية والسمكية.

وشدد الجراري على أن التعاون المصري الليبي يستمد قوته من تاريخ وقرب البلدين وعلاقات النسب والدم التي تربط الشعبين.