ليبيا – التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها محمد الحويج مع وزيري التجارة وتنمية الصادرات فضيلة بن حمزة ، والصناعة والمناجم والطاقة نائلة القنجي بجمهورية تونس الخميس لبحث أوجه التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

اللقاء الوزاري المنعقد بمقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات استعرض آلية مراجعة وتفعيل اتفاقية التبادل الحر والعمل باتفاقية شهادة المطابقة بين البلدين ، وانشاء منطقة حرة مشتركة بين البلدين وتنشيط تجارة العبور نحو السوق الافريقية ورفع مستوى الصادرات بالتنسيق بين مركز تنمية الصادرات التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة و وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية ، وتسهيل حركة رجال الاعمال والإجراءات المالية ، وكذلك تنظيم وضبط حركة السلع والأدوية والمعدات الطبية بين البلدين.

وأشار الحويج خلال كلمته على التعاون التاريخي بين البلدين وضرورة البدء بمرحلة جديدة تهدف إلى رفع مستوى التبادل التجاري وتحقيق التبادل الاقتصادي ، مؤكداً على أهمية دعم وتفعيل الغرفة الليبية التونسية المشتركة للنهوض بالقطاع الخاص وتسهيل حركة رجال الأعمال والإجراءات المالية في ‘طار تنشيط قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار.

كما تطرق وزير الاقتصاد والتجارة لطرح المشاكل والعراقيل التي تواجه رجال الأعمال الليبيين على أراضي الجمهورية التونسية وسُبل تذليلها.

هذا وحضر اللقاء كل من :مستشار وزير الاقتصاد والتجارة ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة ومدير إدارة الصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة.

كما حضر من الجانب التونسي المدير العام للديوان التونسي للتجارة و المدير العام لصيدلية المركزية التونسية والمدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور ووزارة الاقتصاد والتخطيط والبنك المركزي التونسي و وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

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