روسيا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي المتعلق بنتائج العملية العسكرية في أوكرانيا، أنه تم استهداف مطارات عسكرية أوكرانية بمدينتي بولتافا ودنيبروبيتروفسك بصواريخ عالية الدقة.

وجاء في بيان الوزارة اليوم السبت:

-تم استهداف المطارات العسكرية الأوكرانية وتدميرها في مدينتي بولتافا ودنيبروبيتروفسك، باستخدام صواريخ عالية الدقة.

-تم تدمير مرافق تخزين البنزين والوقود في مصفاة كريمنشوك، حيث تم إمداد القوات الأوكرانية في المناطق الوسطى والشرقية منها، باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى”.

-ليلا، تم إسقاط طائرتين هليكوبتر أوكرانية من طراز Mi-24، وتدمير 24 طائرة بدون طيار (مسيرة) أوكرانية و67 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك 54 منطقة تركزت فيها المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.

-قوات دونيتسك تتقدم في محور نوفوباخموتوفكا وتخوض معارك ضد القوات الأوكرانية.

-دمرت قواتنا 381 طائرة مسيرة أوكرانية و1882 دبابة منذ بداية العملية الخاصة.

المصدر: تاس، نوفوستي