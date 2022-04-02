ليبيا – قال الخبير القانوني الليبي، مجدي الشبعاني إن تشكيل رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها لجنة لدراسة قانون الانتخابات وإطلاق حوار ليبي خطوة غير قانونية لكونها لا تستند على أساس من الدستور، والسلطة التنفيذية غير مختصة بإعداد قوانين لا تدخل في صميم مهامها المنوطة بها.

الشبعاني وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري أوضح أن هذا الاختصاص نص عليه حصرا لمجلسي النواب والدولة، وهو المسار الذي تعمل من خلاله البعثة الأممية، مشددا على أن القاعدة الدستورية لم يتم التوافق عليها ولم يتم الاستفتاء على الدستور، لذا هذا العمل عبث سياسي ونتائجه ذات أبعاد سياسية لا غير.